Destiny 2: Comment obtenir la griffe du salut

Au-delà de la lumière, la nouvelle extension de Destin 2, est déjà disponible sur le marché, et comme d’habitude avec ce type de lancement Bungie a mis à la disposition des joueurs de nombreux nouveaux équipements exotiques. Au début de la campagne, les joueurs constateront que s’ils ont le Season Pass, ils auront déjà Dualité, le nouveau fusil de chasse, mais l’une des armes les plus importantes est le lance-grenades Griffe du salut, indispensable pour maximiser la puissance de Stasis. Ici, nous vous expliquons comment obtenir cette arme étape par étape:

1. Terminez la campagne

Oui, cela semble peut-être trop évident, mais la première des étapes est tuer Eramis dans l’une des missions de Au-delà de la lumière. Il est vrai que cela ne met pas vraiment fin à la campagne, mais cela ouvre la possibilité d’aller parler à Zavala à La Torre pour avoir l’aventure Le protocole Stasis, ce qui nous conduira à parler à Variks à Charon’s Crossing. Mais avant cela, et quand nous irons sur Orbit, nous verrons comment le même jeu nous dit que nous devons parler avec le Nomad pour augmenter notre équipement exceptionnel, nous allons donc l’écouter et retourner à La Torre pour remplir ce prérequis.

2. Allez parler au Nomad

Maintenant oui, quand on parle à Le nomade nous verrons ce que nous emmène l’aventure Prototype de stase, qui consistera à compléter les étapes suivantes:

Battez 10 capitaines tombés en Europe

Vaincre, également en Europe, 10 serviteurs

C’est là qu’intervient l’importance de l’étape précédente d’aller parler à Zavala, car si nous allons parler à Variks, nous aurons la mission Reconquête de l’Europe, où nous pouvons trouver une bonne quantité d’ennemis que l’étape d’aventure de Le nomade. De cette façon, on fait d’une pierre deux coups, puisque l’on avance dans deux aventures en même temps, et l’une d’elles celle de la nouvelle arme de Destin 2 que nous essayons de réaliser.

3. Terminez La Chute de l’Empire

Après avoir terminé la mission de l’étape précédente, nous parlerons à nouveau avec Variks et nous verrons qu’il nous enverra une nouvelle mission, La chute de l’empire, dont la seule étape sera Terminez deux aventures de Sabotage of Variks. Gardez à l’esprit que les exigences pour ces deux aventures sont totalement aléatoires pour chaque joueur, cela dépendra donc de ce qui vous est arrivé. Après avoir terminé cette étape, nous pouvons passer à la suivante et continuer à avancer pour obtenir le nouveau lance-grenades de Destin 2.

4. La prêtresse noire

Après avoir terminé les aventures de Variks, il nous confiera à nouveau une mission marquée sur la carte qui nous demandera Obtenez 10 copeaux des ténèbres grâce aux coups finaux de précision. De plus, ces victimes doivent être dans la zone Europe Crête de cadmus, vous devrez donc vous y rendre et nettoyer la zone jusqu’à ce que vous puissiez avancer dans cette étape.

La prochaine étape de cette aventure nous demandera aider un skiff à s’échapper que nous aurons marqué sur la carte. La manière de vous aider est simple, car nous devrons aller à trois tours tombées, les activer et vaincre l’ennemi qui apparaît pour éteindre le faisceau de lumière qui soutient l’esquif. Après avoir terminé avec les trois tours, la dernière étape nous demandera directement abattez la prêtresse noire, exactement la même étape que nous demandera l’aventure susmentionnée de vaincre les capitaines et les serviteurs tombés au combat. Après avoir terminé cette mission, nous aurons une nouvelle étape à franchir dans cette aventure.

5. Les ennemis affligés

Cette étape dans l’aventure de Destin 2 ce sera aussi simple que Éliminez les combattants dotés de capacités de stase ou ceux qui en sont affectés. Ce sera plus facile si nous allons à un événement public et tirons le Super contre des hordes d’ennemis. Les progrès seront en pourcentage, donc en battant environ 100 ennemis, nous aurons terminé cette étape et nous pourrons passer à la suivante, ce qui nous fera va parler au partenaire de Spider dans le secteur perdu de l’Europe Abîme sombre, est dans Asterion Abyss. Après avoir parlé avec ledit partenaire de notre bien-aimée Spider, nous reparlerons à El Nómada pour obtenir ce qui sera la dernière étape de cette aventure exceptionnelle.

6. Vol de stase

La dernière étape de cette aventure exotique de Destin 2 nous conduira à terminer la mission Vol de stase, qui est situé juste à côté de Variks en Europe. En avançant dans cette mission, nous pouvons réaliser Griffe du salut, qui nous appartiendra complètement après avoir parlé à The Nomad après l’avoir volé lors de la mission précédente. Et c’est tout, après cela, vous pouvez utiliser Griffe du salut partout où cela est nécessaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’améliorer les compétences de Stasis.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

