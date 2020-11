Destiny 2: Comment obtenir la complainte

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques semaines dans notre une analyse de Au-delà de la lumière, la nouvelle extension de Destin 2, le contenu est progressivement décortiqué chaque semaine. Comme d’habitude dans le titre multijoueur de Bungie, le lancement d’un nouveau Incursion C’est généralement le déclencheur de l’introduction de nouvelles aventures et armes, et cette fois nous allons vous aider à obtenir l’une de celles qui étaient présentes depuis le redémarrage hebdomadaire précédent, l’épée rare Lamento.

1. Trouver des exos morts

La première étape est probablement terminée si vous jouez depuis le lancement de l’extension et êtes des joueurs d’exploration réguliers. Tout au long de L’Europe , le nouvel emplacement de Destin 2, il y a 9 cadavres Exo qui font partie d’un triomphe, mais le passage de notre épée exceptionnelle nous demandera simplement d’en trouver trois. Ce n’est pas une étape trop difficile et ils sont généralement bien visibles dans les secteurs perdus ou dans les zones extrêmes de la carte. Si vous avez des difficultés à les trouver, vous pouvez consulter cette vidéo pour voir votre emplacement d’une manière plus optimale.

2. Trouvez l’exo géant

Destin 2

La prochaine mission est assez simple, puisqu’après avoir trouvé les trois Exo morts que l’étape précédente nous demandait de faire, il va falloir parler à nouveau à Variks, qui marquera un nouvel emplacement sur la carte où il sera apparu une nouvelle mission. Nous devrons simplement nous y déplacer avec notre colibri (nous continuons à espérer que Bungie faites attention à la communauté et mettez nouveaux points de voyage rapide). Cette étape n’a pas besoin d’explications supplémentaires, remplissez simplement la mission pour passer à l’étape suivante de l’aventure.

3. Éliminez Vex avec l’épée

Maintenant, nous devrons nous préparer à une série d’étapes peut-être un peu longues et lourdes, mais la récompense en vaudra la peine et nous profiterons de cette nouvelle épée de Destin 2. Nous devrions vaincre Vex avec des épées à travers l’Europe. Un total de 100 Vex, dont 20 doivent être des Minotaures, des Hydres ou des Cyclopes, donc ce ne serait pas une mauvaise idée d’aller dans un secteur perdu comme Perdition, où nous trouverons un grand nombre de ces ennemis. En fait, il est même recommandé qu’il soit Légendaire pour que le montant soit plus élevé.

Après cela, nous aurons une étape que si nous avons terminé la campagne de la nouvelle expansion de Destin 2 nous aurons déjà rempli, puisqu’on nous demande missions complètes La chute de l’Empire, Reconquérir l’Europe Oui La prêtresse des ténèbres. Une fois que nous l’aurons fait, nous devrons retourner parler à notre ami Variks.

4. Terminez un défi Exo

A partir de ce moment, les étapes successives seront enchaînées, qui se limiteront à remplir les missions qui nous sautent dans l’annuaire. Avant cela, nous devrons Éliminez 60 Vex avec des finisseurs, donc encore une fois, il est conseillé d’intercaler cette étape avec une visite dans le secteur perdu de Perdition, qui regorge de Vex que nous pouvons terminer autant de fois que nécessaire. Après cela, nous pouvons accéder à la prochaine étape de l’aventure, qui nous demandera terminer l’assaut de Crystal Way et trouver des fragments de la lame. Le fragment en question sera obtenu lors de l’affrontement final, frappant l’ennemi à la fin de l’assaut.

5. Trouvez le bunker abandonné

Après l’étape précédente, nous devrons retournez à la tour pour parler avec Banshee, et il nous donnera notre prochain objectif, qui consistera en Trouvez un bunker abandonné dans les ruines d’Eventilde et explorez son intérieur. Ce n’est pas une étape compliquée, puisque le bunker sera le secteur perdu que nous trouverons dans la partie la plus au nord de L’Europe . Nous devrions compléter le secteur perdu. Au moment où nous quittons la région, nous aurons un nouvelle mission à côté, auquel nous devrons nous limiter pour nous conformer. Après cela, nous pouvons retour à La Torre et récupérez notre épée exceptionnelle.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂