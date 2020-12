Destiny 2: Cette semaine chez Bungie discute de la mise à jour des développeurs, de Hawkmoon et de Dawning 12/10

Dans le jeu en constante évolution de Destiny 2, l’équipe de Bungie essaie de rester en communication constante avec sa base de joueurs. Ils accomplissent cela en partie via diverses pages de médias sociaux, et en partie sur leur site Web avec les articles de style blog This Week At Bungie (TWAB).

Cette semaine a été une douzaine de TWAB, l’écrivain Cosmo ayant beaucoup à parler en termes de nouveaux ajouts au jeu. Il discute des changements à venir du jeu, de l’introduction de l’exotique Hawkmoon et du prochain événement saisonnier Dawning. Assurez-vous de consulter le TWAB complet si vous êtes intéressé.

Cette semaine chez Bungie: Hawkmoon, la prochaine génération et l’Avènement, oh là là! ❄️ https://t.co/neNaHXydeT pic.twitter.com/PUuRwe9183 – Bungie (@Bungie) 10 décembre 2020

Tout d’abord, Cosmo résume une précédente mise à jour du développeur qui comprend un peu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre pour le jeu dans un proche avenir. L’un des points forts de ces changements à venir comprend six nouvelles armes légendaires liées à Strikes, Gambit et Crucible dans la saison 13.

D’autres notes importantes incluent: Les frappes de Nightfall obtiennent trois armes uniques, le transmogrification à venir dans la saison 14, le raid de la voûte de verre de retour dans l’année 4 et le jeu croisé à venir en 2021. Il y a également d’autres changements, alors assurez-vous de consulter le liste complète sur le site Web de Bungie.

Un autre changement mentionné dans l’introduction du canon à main exotique Hawkmoon dans Destiny 2. Il s’agit d’un canon à main de retour de la première itération du jeu que les fans attendaient, mais cette fois, il a été retravaillé pour être moins dépendant du RNG. Les propriétaires du Season Pass peuvent parler à Spider afin de commencer la quête de cette arme.

La bande-annonce du coup d’envoi de l’événement Dawning Seasonal a également été discutée. The Dawning devrait démarrer le 15 décembre et se poursuivra jusqu’au 5 janvier. Les joueurs pourront participer à l’accomplissement de missions, de primes et de recettes afin de gagner ce joli équipement saisonnier.

Un changement mentionné dans le TWAB que Warlocks sera heureux d’entendre est que l’équipe prévoit de rétablir certains des nerfs dans la sous-classe Stasis. Dans un correctif prévu pour plus tard cette semaine, la sous-classe recevra les modifications suivantes:

«Explosion pénumbrale:

Portée du projectile augmentée de 37%

Distance minimale pour lancer la mêlée à distance réduite de 32%.

Cela vous permet de lancer la mêlée à distance plus près des cibles. »

La dernière note importante de cette mise à jour concerne les progrès réalisés dans le programme de collecte de fonds Game2Give. À ce jour, les joueurs et les créateurs de contenu ont recueilli 1 036 555 € pour soutenir la Fondation Bungie et les hôpitaux Children’s Miracle Network. Aujourd’hui est le dernier jour pour faire un don et gagner ces récompenses, alors continuez à faire du bon travail!