Destiny 2, Call Of Duty, GTA 5, Valorant Down pour beaucoup, avec la moitié d’Internet

Bonjour, Internet est cassé.

Dans ce qui semble être une panne à grande échelle affectant un grand nombre de grands sites Web et de jeux vidéo en ligne, les utilisateurs et les joueurs ont du mal à se connecter, et beaucoup ne peuvent pas du tout charger des sites ou surmonter les messages d’erreur dans les jeux.

À l’heure actuelle, le coupable semble être Cloudflare, qui a ses doigts dans un million de tartes Internet, et pourquoi s’il y a un problème avec celui-ci, cela affecte un certain nombre de sites et de services.

Du côté des jeux, parmi les jeux en difficulté, nous avons Call of Duty Modern Warfare et Warzone, GTA 5 et Online, League of Legends, Apex Legends, Valorant, Destiny 2, FIFA, World of Warcraft, Fall Guys et pour certains, complet des services comme PSN, Xbox Live et Steam, bien que pour le moment, je puisse y accéder.

J’ai testé quelques jeux différents, et certains semblent revenir en ligne avec le gros pic qui s’est produit il y a environ une heure environ 6 heures du matin lorsque tout est tombé. Je ne peux pas entrer dans Call of Duty. J’ai pu surmonter une très, très longue charge pour Destiny 2, mais une fois à l’intérieur, je reçois constamment des problèmes de «connexion aux serveurs», donc les choses ne semblent pas très stables. J’ai réussi à entrer dans Fortnite très bien.

En bref, cela peut être à la fin de la résolution, bien que certaines choses ne soient toujours pas réglées et que cela puisse prendre un certain temps pour que les choses se règlent et reviennent à la normale. Vous voudrez peut-être éviter de jouer tôt ce matin jusqu’à ce que tout soit complètement réglé, de peur d’être démarré après un match au milieu de problèmes.

Nous apprendrons probablement les détails de ce qui a exactement causé cela plus tard, mais s’il s’agissait de Cloudflare, je ne vois rien d’eux directement et bien sûr, leur propre site est en panne, soit à cause de ce problème, soit à une ruée de tout le monde. essayant de se diriger là-bas pour vérifier.

Nous avons vu des situations comme celle-ci surgir de temps en temps, rappelant à quel point Internet est fondamentalement fragile et à quel point il repose sur des entreprises singulières pour que tout se passe bien. Les problèmes d’Internet sont la dernière chose dont nous avons besoin en cas de pandémie, alors espérons que cela sera rapidement derrière nous ici.

Mettre à jour: Cloudflare travaille sur le problème:

