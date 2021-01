Destiné également à l’Europe. Renault présente Indian Kiger

Renault vient d’annoncer son dernier SUV compact, baptisé Kiger, et dont le développement a eu lieu en Inde. Mais cela, le fabricant suppose maintenant, atteindra à l’avenir les marchés internationaux, parmi lesquels, vraisemblablement, le Portugal.

Décrit comme la proposition indiquée pour la jungle urbaine, le Renault Kiger se présente comme un SUV compact, avec moins de 4 mètres de longueur (3991 mm), 2,5 m d’empattement et une garde au sol élevée (205 mm), traduit en un conception dynamique.

Contribuant à cette perspective, un avant différent, avec une calandre avant graphique 3D et des inserts chromés dans les alvéoles, et des feux de jour à LED en position haute et aux extrémités de la carrosserie, avec clignotants intégrés. Quant à l’éclairage LED Pure Vision, il est déjà positionné sur le pare-chocs, avec deux blocs de trois projecteurs.

Marquée par une peinture qui peut également être bicolore (six couleurs disponibles), la Kiger dispose également d’un arrière haut, avec des feux arrière à LED avec un design que la marque dit être d’un design sans précédent. Mais cela ne cache pas les similitudes avec celles du nouveau Captur …

Avec Smart Cockpit

Passant à l’intérieur, Renault promet non seulement une grande habitabilité, qui se traduit par la meilleure distance entre les sièges (710 mm), le plus grand espace arrière pour les jambes (222 mm) et la plus grande surface pour les coudes (1431 mm) dans le segment SUV urbain zones, ainsi qu’une capacité de bagages de 405 litres. Ceci, en plus de la fourniture d’équipements «sans précédent pour un SUV abordable».

Annonçant une position de conduite de conduite «dominante», c’est-à-dire haute, le Kiger promet également un «cockpit intelligent», axé sur la fonctionnalité, sans toutefois faire de compromis sur le style. Egalement accentuée par des technologies comme l’écran tactile de 8 pouces (20,3 cm), compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ou encore et dans le cas spécifique du plus haut niveau d’équipement, la connectivité avec le smartphone peut se faire via une connexion Wi-Fi .

En plus de la reconnaissance vocale, le système dispose d’une connectivité Bluetooth qui vous permet de coupler cinq appareils, ainsi que d’une connexion USB et d’un lecteur vidéo MP4 intégré.

Le système de mode de conduite Multi-Sense est également disponible, avec trois options – Normal, Eco et Sport -, avec la cartographie du moteur, les changements de vitesse (dans le cas de la transmission automatique) et la sensibilité de la direction, à paramétrer le mode choisi.

Utilisant la même plate-forme que, par exemple, le Triber, une autre des nouvelles propositions de Renault pour le marché indien «géant», le Kiger répète la stratégie, également dans les moteurs, avec le SUV compact utilisant un seul bloc – les trois cylindres 1.0 Turbo connus avec 100 chevaux et 160 Nm de couple. Une solution qui, ajoute la marque du diamant, garantit une consommation de l’ordre de 5 l / 100 km, grâce également à son association avec une boîte manuelle à cinq rapports. Mais le client peut également passer à une transmission automatique à variation continue X-Tronic.

Parallèlement à ce moteur, la promesse d’introduire un moteur essence trois cylindres 1.0 Energy, développant 72 ch de 96 Nm.

« Prix abordable » prometteur

Enfin, pour autant que je sache, il n’y a que la date de lancement, sur les marchés internationaux, de ce SUV indien, et, d’ailleurs, aussi les prix. Même si Renault garantit dès maintenant un prix abordable…

