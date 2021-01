Destiné à l’Inde. Skoda Kushaq roule également sur les routes européennes

En prévision du lancement de son prochain modèle, Skoda vient de publier quelques «photos d’espionnage» du Kushaq, un petit crossover destiné au marché indien. Ou, du moins, c’est la version officielle, puisque le modèle a également été «pris» sur les routes d’Europe!

Premier modèle Skoda développé sur la base de la plateforme MQB-A0-IN, une variante de l’architecture MQB spécialement adaptée par la marque tchèque pour le marché indien – d’où le IN -, Skoda Kushaq, un mot sanskrit qui signifie « roi » ou « empereur » , est un modèle que, dès le début, le constructeur a annoncé était destiné uniquement au marché émergent en Inde.

Cependant, la vérité est que, depuis son entrée dans la phase de développement sur route, Kushaq a marché, non seulement sur les routes indiennes, comme le montre la marque elle-même sur les photos maintenant publiées, mais aussi sur les routes européennes. Dans les deux cas, arborant un look qui, à l’exception du camouflage fort, ne devrait plus être trop éloigné de ce qui sera l’image finale de la version de production.

Démontrant cela, un look extérieur où il est aisé de percevoir un positionnement de l’éclairage avant identique à celui des autres modèles de la marque, comme c’est le cas des Kamiq, Karoq ou Kodiaq, et les versions les plus équipées devraient miser sur les éclairages LED à l’avant et à l’arrière. Ces derniers, de conception très similaire à ceux de Scala.

En ce qui concerne le reste des lignes extérieures et bien que le camouflage tente de dissimuler un peu les options, tout indique que le Kushaq ne diffère pas beaucoup de ce que le concept montrait.

De plus, Skoda a déjà garanti que le modèle arborera un look aventureux, basé sur des roues de dimensions généreuses, cherchant à contribuer à un aspect plus large que le modèle ne l’est réellement.

La Skoda Vision N

Soit dit en passant et bien que la marque n’ait pas encore annoncé les dimensions finales du Kushaq, des rumeurs indiquent que le modèle aurait un empattement de 2,651 mm, une valeur qui est convaincante, si l’on pense que le concept derrière lui, Vision N, a annoncé une longueur totale de 4,256 mm. Et cela devrait également être la longueur de la version de production de Kushaq.

En ce qui concerne les moteurs, le plus petit des multisegments de Skoda devrait se concentrer sur les moteurs à essence, à commencer par un trois cylindres 1.0 TSI, suivi d’un quatre cylindres 1.5 TSI. Les deux blocs, disponibles avec une boîte de vitesses manuelle à six vitesses ou une transmission automatique à six vitesses, ou avec une DSG à sept vitesses; tout dépendra de la version.

La Skoda Kushaq sera proposée uniquement avec une traction avant, sans aucune version 4 × 4, même pour garder le prix plus bas et accessible.

