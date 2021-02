Destination Mars: une chronologie des atterrissages de la planète rouge

Le dernier rover Mars de la NASA est sur le point de faire un touché alors que l’agence entame une longue quête pour ramener les premiers échantillons de la planète rouge sur Terre.

Le rover Perseverance, transportant l’hélicoptère Ingenuity pour un vol d’essai sur Mars, doit atterrir le 18 février. L’entrée, la descente et l’atterrissage du rover sont similaires aux «sept minutes de terreur» du rover Curiosity en 2012, qui comprend une fusée. grue à ciel ouvert pour abaisser le rover à la surface.

Le nouveau rover suit un long héritage d’atterrisseurs, de rovers et d’autres engins qui ont tenté d’explorer la planète rouge.

En relation: Mars exploré: atterrisseurs et rovers depuis 1971 (infographie)

Voici un aperçu de toutes les missions précédentes qui ont tenté d’atterrir sur Mars:

Mars 2: (ÉCHEC) URSS, lancée le 19 mai 1971. L’orbiteur et l’atterrisseur de Mars sont arrivés le 2 novembre 1971, mais n’ont renvoyé aucune donnée utile, et l’atterrisseur a brûlé en raison d’une entrée abrupte.

3 mars: (ÉCHEC) URSS, lancé le 28 mai 1971. L’orbiteur et l’atterrisseur de Mars sont arrivés le 3 décembre 1971. L’atterrisseur a opéré à la surface de Mars pendant 20 secondes avant de tomber en panne.

6 mars: (ÉCHEC) URSS, lancé le 5 août 1973. Le module de survol de Mars et l’atterrisseur sont arrivés le 3 mars 1974 mais l’atterrisseur a échoué en raison d’un impact rapide.

7 mars: (ÉCHEC) URSS, lancé le 9 août 1973. Le module de survol de Mars et l’atterrisseur sont arrivés le 3 mars 1974 mais l’atterrisseur a raté la planète.

Viking 1: US, lancé le 20 août 1975. L’orbiteur de Mars a fonctionné de juin 1976 à 1980 et l’atterrisseur a fonctionné de juillet 1976 à 1982.

Viking 2: États-Unis, lancé le 9 septembre 1975. L’orbiteur de Mars a fonctionné d’août 1976 à 1987, et l’atterrisseur a fonctionné du 3 septembre 1976 à 1980. Ensemble, les orbiteurs et les atterrisseurs Viking ont renvoyé plus de 50 000 photos.

Viking 2 donne sur Utopia Planitia. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Phobos 1: (ÉCHEC) URSS, lancé le 7 juillet 1988. L’orbiteur de Mars et l’atterrisseur Phobos ont été perdus en août 1988 en route vers Mars.

Phobos 2: (ÉCHEC) URSS, lancé le 12 juillet 1988. L’orbiteur de Mars et l’atterrisseur Phobos ont été perdus en mars 1989 près de la lune martienne Phobos.

Mars 96: (ÉCHEC) Russie, lancé le 16 novembre 1996. L’orbiteur, deux atterrisseurs et deux pénétrateurs ont été perdus après l’échec de la fusée.

Mars Pathfinder: États-Unis, lancé le 4 décembre 1996. L’atterrisseur et le rover Mars, appelés Sojourner, ont atterri le 4 juillet 1997 et ont communiqué avec les équipes au sol pour la dernière fois le 27 septembre 1997.

Mars Polar Lander / Deep Space 2: (ÉCHOUÉ) États-Unis, lancé le 3 janvier 1999. L’atterrisseur et deux pénétrateurs ont été perdus à leur arrivée en décembre 1999.

Beagle 2: (ÉCHOUÉ) Agence spatiale européenne, lancée le 2 juin 2003. Beagle 2 a été lancé sur l’orbiteur Mars Express de l’ESA, qui a terminé sa mission principale en novembre 2005 et est actuellement en mission prolongée. L’atterrisseur Beagle 2, cependant, a été perdu à son arrivée le 25 décembre 2003.

Le rover Opportunity de la NASA sur Mars regarde loin du soleil dans le cratère Endurance et voit son ombre. L’image a été prise vers l’est peu avant le coucher du soleil le 3609e jour martien, ou sol, du travail d’Opportunity sur Mars (20 mars 2014). (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Esprit Rover d’exploration de Mars: États-Unis, lancé le 10 juin 2003. Le rover Mars a atterri sur la planète rouge le 4 janvier 2004 pour une mission de trois mois afin de rechercher des signes d’activité de l’eau passée sur Mars, et a trouvé de nombreuses preuves sur de nombreuses années. Les contrôleurs au sol ont perdu la communication avec Spirit en mars 2010 et des tentatives répétées pour réveiller le rover ont échoué. Le rover a dépassé de loin sa garantie prévue et est considéré comme un succès. La NASA a déclaré Spirit mort en mai 2011.

Opportunité de Rover d’exploration de Mars: États-Unis, lancé le 7 juillet 2003. Le rover Mars a atterri le 25 janvier 2004 pour une mission principale de trois mois dans la région de Meridiani Planum. Le rover a parcouru plus de 20 miles sur la planète rouge et a finalement été abattu par un manque de puissance en raison d’une grande tempête de sable sur Mars en 2018. La mission a été déclarée terminée le 13 février 2019, ayant duré 15 ans – loin au-delà des attentes de conception – et trouver de nombreuses preuves de l’eau à la surface.

Phoenix Mars Lander: États-Unis, lancé le 4 août 2007. L’atterrisseur de Mars a atterri le 25 mai 2008 et a creusé à travers le sol martien pour confirmer la présence de glace d’eau sous la surface. Les panneaux solaires de Phoenix ont été gravement endommagés par le rude hiver martien et la communication avec l’atterrisseur de 475 millions de dollars a été perdue en novembre 2008. Après des tentatives répétées pour rétablir le contact, la NASA a déclaré Phoenix cassé et mort en mai 2010.

Phobos-Grunt: (ÉCHOUÉ) Russie, a lancé le 8 novembre 2011 une mission visant à renvoyer des échantillons de la lune de Mars Phobos. La sonde robotique de 163 millions de dollars a subi un dysfonctionnement paralysant peu de temps après son lancement, la bloquant en orbite terrestre. Les responsables de la mission ont déclaré que les propulseurs du vaisseau spatial Phobos-Grunt n’avaient pas réussi à tirer lors d’une manœuvre qui aurait envoyé le vaisseau spatial sur Mars. Le vaisseau spatial a chuté sur Terre et a été détruit le 15 janvier 2012.

Mars Science Laboratory / Curiosité: États-Unis, lancé le 26 novembre 2011. Le rover Curiosity de 2,5 milliards de dollars a atterri au cratère Gale dans la nuit du 5 août 2012 et a passé les dernières années à enquêter sur le mont Sharp / Aeolis Mons pour en savoir plus sur l’histoire de l’eau à travers le pays martien. périodes géologiques. Le rover martien cherche à savoir si la planète a jamais été accueillante à la vie et a trouvé de nombreuses preuves de molécules organiques et d’eau au cours de la dernière décennie. Sa mission principale a été prolongée à plusieurs reprises.

Schiaparelli (ÉCHOUÉ): Agence spatiale européenne, lancée le 14 mars 2016 avec une tentative d’atterrissage ratée le 19 octobre 2016. Schiaparelli était un démonstrateur d’atterrissage destiné à tester les futures technologies d’atterrissage pour les missions martiennes. Il est arrivé en toute sécurité sur la planète rouge avec l’orbiteur de gaz de trace, mais des données contradictoires ont provoqué l’écrasement de la petite sonde à la surface. Heureusement, TGO est resté en orbite en toute sécurité comme prévu et continue de collecter des données.

Perspicacité: États-Unis, lancé le 5 mai 2018 et atterri le 26 novembre 2018. InSight est équipé pour sonder l’intérieur de Mars et a trouvé de nombreuses preuves de tremblements de terre. L’un de ses objectifs plus vastes est de mieux comprendre l’histoire et la formation des planètes rocheuses de manière plus générale, en utilisant Mars comme banc d’essai pour nos théories. Les ingénieurs ont passé deux années terrestres à essayer de mettre une taupe à la recherche de chaleur sous la surface, mais l’effort a finalement été annulé parce que le régolithe (sol) était plus dur que prévu. InSight est maintenant sur une mission prolongée, ayant atteint ses principaux objectifs de mission.

Suivez 45secondes.fr sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.