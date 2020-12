"Destin 2"-Un événement "L’aube" 2020: Toutes les recettes, ingrédients et lieux

« Destiny 2 » sera également festif à Noël. Dans l’événement en jeu « Der Anbruch » (L’Avènement), les gardiens peuvent à nouveau cuire des biscuits, distribuer des cadeaux et collecter du butin pour eux. Eva Levante met à disposition son four dans la tour, qu’il suffit de remplir d’ingrédients selon les recettes. Vous pouvez lire ici ce dont vous avez besoin pour la cuisson et comment les obtenir.

Dès 2018 et 2019, « Der Anbruch » a fourni un flair de Noël dans « Destiny 2 ». L’événement d’hiver est de retour depuis le 15 décembre 2020 et dure quatre semaines jusqu’au 5 janvier 2021, 18 h. Pour participer, vous devez avoir terminé la mission de tutoriel dans le cosmodrome et ainsi déverrouillé la tour en tant qu’espace social.

L’innovation la plus importante est le retour de la spécialiste de l’événementiel Eva Levante, qui a installé son camp dans la tour. Visitez-les à leur place dans la tour – vous ne pouvez pas les manquer du point d’atterrissage. Elle vous donne ensuite le four de vacances 2.0, dans lequel vous pouvez préparer des cadeaux pour les différents PNJ de « Destiny 2 ».

Voici comment fonctionne le four de vacances 2.0

Pour le four des fêtes, vous recevrez des ingrédients pour un premier essai. Pour cuire, sélectionnez le four dans le menu Quest. Un menu s’ouvre alors. Dans les trois emplacements sous «Ingrédients», sélectionnez les deux ingrédients et l’essence de l’ouverture pour démarrer le processus de cuisson.

Dans le four festif d’Eva, vous préparez de délicieux biscuits.

Les ingrédients inclus font un croissant gjallar qui se retrouve dans votre inventaire après la cuisson. Apportez-le à Zavala pour un cadeau de butin.

Les croissants gjallar ne sont pas la seule délicatesse que vous puissiez préparer. Il existe de nombreuses recettes pour lesquelles vous devez combiner différents ingrédients. Ensuite, vous apportez les produits de boulangerie finis à différents personnages du jeu et vous en serez récompensé.

Toutes les recettes en un coup d’œil

Vous pouvez préparer les recettes suivantes dans Holiday Oven 2.0 pour faire plaisir à un PNJ. Pour chaque recette, vous avez besoin de deux ingrédients et de 15 unités d’essence de rupture. Pour voir une recette dans le menu du four, vous devez l’avoir cuite au moins une fois – après cela, elle sera également affichée dans le jeu. Une fois que vous avez préparé toutes les recettes, vous pouvez améliorer le four au niveau chef-d’œuvre. Il utilise alors moins d’essence par recette. Vous devez absolument vous efforcer de mettre à niveau en premier – cela vous fera économiser beaucoup de matériel de cuisson!

De nombreuses recettes reviennent des deux dernières années. Ceux qui ont déjà joué connaissent déjà les ingrédients et les trouveront conservés au four. Mais cinq recettes sont toutes nouvelles:

Biscuits au beurre classiques pour Eva Levante dans la tour: 1x beurre possédé, 1x grande texture, 15x essence partielle

pour Eva Levante dans la tour: 1x beurre possédé, 1x grande texture, 15x essence partielle Biscotti doux-amer pour The Crow at Spider in the Wirrbucht: 1x bâton d’éther sombre, 1x arômes équilibrés, 15x Essence d’Avènement

pour The Crow at Spider in the Wirrbucht: 1x bâton d’éther sombre, 1x arômes équilibrés, 15x Essence d’Avènement Coups de froid éthériques pour Variks en Europe: 1x poudre de chitine, 1x goût électrique, 15x essence d’aube

pour Variks en Europe: 1x poudre de chitine, 1x goût électrique, 15x essence d’aube Crumblers aux bleuets pour Shaw Han dans le cosmodrome: 1x tige d’éther, 1x spray à bille, 15x essence de début

pour Shaw Han dans le cosmodrome: 1x tige d’éther, 1x spray à bille, 15x essence de début Boules de neige brillantes pour Tess Everis dans la tour: 1x poudre de chitine, 1x saveurs aux multiples facettes, 15x essence d’aube

Les recettes d’ouverture restantes:

Écureuil Gjallar pour Zavala dans la tour: 1x tige d’éther, 1x délicieuse explosion, 15x essence de début

pour Zavala dans la tour: 1x tige d’éther, 1x délicieuse explosion, 15x essence de début Boules de caillé de voyageur pour Ikora Rey dans la tour: 1x huile de Kabal, 1x flash d’inspiration, 15x essence de l’aube

pour Ikora Rey dans la tour: 1x huile de Kabal, 1x flash d’inspiration, 15x essence de l’aube Biscuits de bateau au chocolat pour Amanda Holliday dans le hangar de la tour: 1x huile de Kabal, 1x goût zéro, 15x essence d’aube

pour Amanda Holliday dans le hangar de la tour: 1x huile de Kabal, 1x goût zéro, 15x essence d’aube Télémétrie tapioca pour Banshee-44 dans la tour: 1x lait Vex, 1x pulvérisateur à bille, 15x essence partielle

pour Banshee-44 dans la tour: 1x lait Vex, 1x pulvérisateur à bille, 15x essence partielle Graine d’oiseau Eliksni pour Suraya Hawthorne dans la tour: 1x tige d’éther, 1x note personnelle, 15x essence d’aube

pour Suraya Hawthorne dans la tour: 1x tige d’éther, 1x note personnelle, 15x essence d’aube Sablé Gentleman pour Devrim Kay dans l’ETZ: 1x bâton d’éther, 1x goût parfait, 15x essence de départ

pour Devrim Kay dans l’ETZ: 1x bâton d’éther, 1x goût parfait, 15x essence de départ Biscuits à la dragée alcane pour Sloane on Titan: 1x poudre de chitine, 1x spray à bille, 15x essence partielle

pour Sloane on Titan: 1x poudre de chitine, 1x spray à bille, 15x essence partielle Gâteau Everforest pour la sécurité intégrée sur Nessus: 1x lait Vex, 1x chaleur incroyable, 15x Dawning Essence

pour la sécurité intégrée sur Nessus: 1x lait Vex, 1x chaleur incroyable, 15x Dawning Essence Pudding de radiolaire pour Asher on Io: 1x Vex-Milk, 1x Electric Flavor, 15x Dawning Essence

pour Asher on Io: 1x Vex-Milk, 1x Electric Flavor, 15x Dawning Essence Épées à la vanille pour Lord Shaxx dans la tour: 1x huile de Kabal, 1x goût chaud, 15x essence d’aube

pour Lord Shaxx dans la tour: 1x huile de Kabal, 1x goût chaud, 15x essence d’aube Gâteau de lune au javelot pour Ana Bray on Mars: 1x poudre de chitine, 1x goût épicé, 15x essence de départ

pour Ana Bray on Mars: 1x poudre de chitine, 1x goût épicé, 15x essence de départ Particules sombres pour le vagabond dans la tour: 1x beurre possédé, 1x goût zéro, 15x essence d’ouverture

pour le vagabond dans la tour: 1x beurre possédé, 1x goût zéro, 15x essence d’ouverture Fantômes de sucre mort pour Spider in the Tangled Bay: 1x bâton d’éther sombre, 1x flash d’esprit, 15x essence de l’aube

pour Spider in the Tangled Bay: 1x bâton d’éther sombre, 1x flash d’esprit, 15x essence de l’aube Biscuits de malchance pour Petra Venj dans la ville de rêve: 1x tige d’éther sombre, 1x chaleur incroyable, 15x essence d’aube

pour Petra Venj dans la ville de rêve: 1x tige d’éther sombre, 1x chaleur incroyable, 15x essence d’aube Biscuits cosmiques pour Xûr (changement d’emplacement): 1x beurre possédé, 1x saveur électrique, 15x essence de l’aube

pour Xûr (changement d’emplacement): 1x beurre possédé, 1x saveur électrique, 15x essence de l’aube Parchemins fractals pour Brother Vance sur Merkur: 1x lait Vex, 1x une pincée de lumière, 15x essence d’aube

pour Brother Vance sur Merkur: 1x lait Vex, 1x une pincée de lumière, 15x essence d’aube Biscuit aux mille couches pour Riven (à trouver dans le Raid « Last Wish ». Voici comment vous pouvez atteindre Riven rapidement.): 1x beurre obsessionnel, 1x explosion délicieuse, 15x essence de l’aube

pour Riven (à trouver dans le Raid « Last Wish ». Voici comment vous pouvez atteindre Riven rapidement.): 1x beurre obsessionnel, 1x explosion délicieuse, 15x essence de l’aube Biscuit à la lavande pour le 14e saint de la tour: 1x lait Vex, 1x note personnelle, 15x essence de l’aube

pour le 14e saint de la tour: 1x lait Vex, 1x note personnelle, 15x essence de l’aube Ombre de pâte frite pour le visage de Calus dans la salle d’hommage (orbite de Nessus): 1x tige d’éther sombre, 1x grande texture, 15x essence d’aube

pour le visage de Calus dans la salle d’hommage (orbite de Nessus): 1x tige d’éther sombre, 1x grande texture, 15x essence d’aube Rouleaux chauds de feu croisé pour Ada-1 dans la tour: 1x tige d’éther, 1x arômes équilibrés, 15x essence d’aube

pour Ada-1 dans la tour: 1x tige d’éther, 1x arômes équilibrés, 15x essence d’aube Biscuits à l’avoine et aux raisins secs pour Eris Morn sur la lune: 1x poudre de chitine, 1x réglage fin, 15x essence de départ

pour Eris Morn sur la lune: 1x poudre de chitine, 1x réglage fin, 15x essence de départ Hacher les gâteaux pour Benedict 99-44 dans la tour: 1x huile de Kabal, 1x arômes aux multiples facettes, 15x essence d’aube

Emplacements de tous les ingrédients

Vous obtenez les ingrédients pour les produits de boulangerie de l’aube en battant différents adversaires dans « Destiny 2 » d’une certaine manière.

Voici les méthodes que vous pouvez utiliser pour obtenir les ingrédients du premier emplacement:

ingrédient méthode Lait Vex Vaincre Vex Tige d’éther Vaincre les morts Huile de cabale Vaincre la Cabale Poudre de chitine Vaincre la foule Beurre obsédé Vaincre les possédés Tige d’éther sombre Vaincre le mépris

Comment trouver les ingrédients pour le deuxième emplacement:

ingrédient méthode Délicieuse explosion Tue avec des armes explosives (grenade, lance-roquettes, lance-grenades) Goût vif Tue avec des épées Chaleur incroyable Le solaire tue Goût électrique Arc tue (compétences ou armes) Zéro goût Victimes du Vide (compétences ou armes) idée de génie Créez des sphères de lumière à travers des multikills ou des super Note personnelle Mêlée tue Goût parfait Précision tue Bullet spray Tue avec des armes automatiques (mitrailleuse, fusil automatique, mitraillette) Réglage fin Tue avec les finisseurs Saveurs équilibrées Tue avec des arcs, des fusils de précision ou des fusils de reconnaissance Une pincée de lumière Collectez des sphères lumineuses Saveurs aux multiples facettes Multikills Grande texture Super tue

Obtenir de l’essence de l’aube

Vous avez besoin de Particle Essence pour chaque recette. Vous obtenez l’ingrédient pour la troisième machine à sous en bonus pour de nombreuses activités. Chez Eva Levante, vous bénéficiez également d’incursions spéciales grâce auxquelles vous pouvez gagner de l’essence d’Avènement supplémentaire.

Eva Levante propose des incursions événementielles.

