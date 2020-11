"destin 2": Trouvez Et Détruisez Les 9 Fragments Entropiques

Dans «Beyond the Light», «Destiny 2» vous envoie à la recherche de fragments entropiques – plusieurs fois! Leurs emplacements sont dispersés à travers l’Europe de la lune de glace. Vous pouvez lire ici où trouver les objets mystérieux et comment les détruire pour améliorer vos compétences de stase.

C’est ainsi que vous reconnaissez les fragments entropiques

Les fragments entropiques ressemblent aux pyramides des ténèbres – mais en plus petit. Ils se cachent dans toute l’Europe. Afin de les détruire, vous avez absolument besoin de la poignée de lance-grenades exotique de la rédemption, pour laquelle vous devez terminer la quête “Le prototype de Stasis”. Ensuite, vous pouvez trouver et détruire les fragments entropiques dans le cadre de la série de quêtes “Born in Darkness”.

Détruire des fragments entropiques pour la quête “Born in Darkness”

Il y a un total de neuf fragments entropiques sur l’Europe sur lesquels vous devez tirer avec l’emprise de la rédemption. Pour le Stranger Exo, vous partez à la recherche des pyramides deux fois au cours de “Born in Darkness”: La première fois, vous n’êtes censé en détruire que cinq, mais plus tard, vous devez également trouver le reste. Trouver les fragments est nécessaire pour débloquer de nouveaux aspects – «l’aspect du contrôle» et «l’aspect de la destruction» – pour vos pouvoirs de stase glaciale.

Fragments entropiques sur l’Europe – tous les emplacements

Il est préférable d’aller directement aux neuf emplacements et de détruire tous les fragments, même si vous n’êtes censé en détruire que cinq. Ensuite, la dernière quête vous sera montrée comme terminée dès que vous l’aurez reçue. Si vous ne voulez toujours en détruire que cinq, nous vous recommandons les fragments 1, 2, 3, 4 et 8 – ils sont les plus faciles et les plus rapides à trouver. L’ordre dans lequel vous détruisez les fragments n’est généralement pas pertinent.

1. Salle des boss dans le secteur perdu “Hidden Void” (Asterion Abyss)

Allez dans le secteur perdu “Hidden Void” dans la zone d’Asterion Abyss. Frayez-vous un chemin jusqu’au bout. Dans la pièce où se déroule le combat contre le boss, vous lève les yeux: un petit éclat de pyramide flotte dans le brouillard jaune brillant. Tirez dessus avec Salvation Grip pour le geler. Puis détruisez-le.

Le premier fragment entropique plane dans la salle du boss.

2. Sur le pilier Vex (Asterion Abyss)

Sur la banquise au-dessus de l’entrée du secteur perdu “Hidden Void” se trouvent des bâtiments vex détruits. Marchez vers le gratte-ciel allongé et extraterrestre couché dans la neige et cherchez sur le rebord. À gauche des glaçons, le prochain fragment entropique plane pour être détruit.

3. Maison détruite (Ruines Eventide)

Conduisez depuis les abysses d’Asterion par l’étroit chemin furtif vers les ruines Eventide. Peu de temps après la fin du chemin, sur le côté droit, il y a un bâtiment détruit, dont il ne reste qu’une collection de poutres d’acier cassées. Vous trouverez un fragment entropique entre les poutres en acier.

destin-2-fragments entropiques (4)

4. Bunker du secteur perdu E15 (Ruines de l’Eventide)

Entrez dans le secteur perdu “Bunker E15” dans le grand bâtiment peint en jaune dans les ruines de l’Eventide. Traversez le secteur jusqu’à ce que vous arriviez à une grande salle avec des passerelles surélevées. Tenez-vous sur la passerelle au milieu et regardez dans le coin au-dessus de la sortie par laquelle vous êtes entré dans le hall. Le fragment suivant est sur la balustrade à côté de la grande fenêtre.

5. Sous un escalier à Riis Reborn (Ruines Eventide)

Entrez dans Riis Reborn au nord des ruines Eventide via l’ascenseur anti-gravité. Suivez le chemin que vous connaissez déjà de la campagne: à travers le tunnel de glace, passé le Vex et les morts, monter les escaliers, traverser le pont. Dans la pièce avec deux sorties (une porte en haut à gauche, une en bas à droite), vous prenez celle de droite. Ensuite, prenez l’ascenseur anti-gravité sur le côté droit (deuxième entrée sur la droite). Vous pouvez maintenant voir les escaliers devant vous. Ne courez pas. mais autour de la gauche et regardez sous les marches – un fragment entropique est caché ici.

Le fragment se trouve sous ces escaliers.

6. Plateau des boss dans Rise of Kells (Riis Reborn, Eventide Ruins)

Montez les escaliers sous lesquels vous avez trouvé le fragment précédent. Dans la grande salle circulaire, prenez le téléporteur. Suivez le chemin et continuez tout droit dans le tunnel à l’intersection. Maintenant, toujours droit devant vous – vous devez atteindre le plateau sur lequel vous avez vaincu un boss dans la campagne. Il n’y a qu’un seul chemin possible à travers la zone. Si vous ne savez pas quoi faire ensuite, gardez un œil sur les auvents sur lesquels vous pouvez sauter. À la fin, vous marchez sur des câbles épais de la dernière verrière au plateau. Sautez ensuite sur le bâtiment à droite de la place centrale. Sous un escalier, vous trouverez le fragment suivant ici.

Un autre fragment entropique sous un escalier à Riis Reborn.

7. Pillar Room in Iron of Technocrat (Riis Reborn, Eventide Ruins)

La meilleure chose à faire est de rassembler ce fragment avec celui de Kells Ascent. Revenez à l’intersection juste après le téléporteur. Maintenant, ne marchez pas directement dans le tunnel, mais à gauche. Cela vous mènera à la zone de fer du technocrate. Suivez toujours le chemin tout droit – si vous marchez sur de grandes voies ferrées, vous avez raison. Au bout des rails, sautez sur le plateau, entrez dans le bâtiment et suivez le chemin qui descend. Vous arrivez dans une grande salle ronde avec quatre piliers. Un fragment entropique flotte sur la colonne de droite à partir de l’entrée.

Difficile à voir: le fragment flottant devant la tour à l'avant droit.

8. En plein air (crête de Cadmus)

Ce fragment est très facile à trouver: conduisez de la jonction de Charon à la zone Cadmus-Bergkamm. Traversez presque tout le quartier et tournez à gauche avant le grand abîme. Dirigez-vous vers le glacier de neige, où des morts sont apparus. Ici vous pouvez voir le fragment entropique de loin.

À ce point (flèche verte) dans la crête de la montagne Cadmus, vous ne pouvez pas ignorer le fragment.

9. Création (Cadmus Ridge)

Très proche du fragment précédent se trouve l’entrée du laboratoire Bray Exo-Science. Ici vous pouvez trouver le dernier fragment entropique. Donc: dans le complexe de bâtiments et en cours de route. Dans la première grande pièce, tournez immédiatement à droite derrière la porte et montez les escaliers jusqu’aux chambres sur la droite. Traversez la première salle et restez à droite dans la seconde. Traversez la porte coulissante, puis encore à droite et descendez le chemin. Dans la grande salle, vous continuez tout droit et à travers le puits vers le bas. Peu de temps après, vous vous retrouverez dans une immense salle à plusieurs niveaux. Regardez du pont au milieu avec le grand trou bordé de vert et vous verrez le fragment flotter un niveau en dessous.