"Destiny 2", ou aussi: le recyclage comme concept de développement ultérieur

Comme Bungie l’a annoncé il y a quelque temps, certains contenus de jeu seront transférés dans le coffre-fort en novembre. Avec le nouveau DLC “Beyond Light”, un morceau de “Destiny” revient dans l’univers. Cela fait réfléchir Jasmin, joueur du premier jour.

En 2014, ma chasseresse est née. Au fil des ans, elle a poussé Atheon à sa mort d’innombrables fois et a bravement affronté la colère des machines. En attendant, elle déchire la couronne de souffrance de la tête de Ghalran avec dévotion. À ce jour, ma chasseresse porte le «souvenir de Cayde», s’enveloppe de son «armure opulente» et s’appelle fièrement «ombre». Elle a trouvé une maison dans les murs étrangement beaux du Léviathan et son allié le plus intéressant dans Imperator Callus.

Mais avec la nouvelle grande extension en novembre, “Beyond the Light”, mon chasseur et moi devons dire au revoir au poisson géant au-dessus de Nessus.

Le Léviathan disparaît – et avec lui beaucoup de contenu

La ménagerie n’est qu’une partie de “Destiny 2” jusqu’à la fin de cette saison.

Dans une mise à jour hebdomadaire, Bungie a décrit en détail quels contenus, armes et catalyseurs ne peuvent plus être joués à partir de novembre. Moi et une grande partie de la communauté sommes particulièrement désolés pour tout le contenu sur le Léviathan. Il y a quatre raids ici:

Léviathan

Mangeur du monde

Serrure étoile

Couronne de douleur

Et plus encore: pour ceux qui ne peuvent pas assembler régulièrement une escouade de six hommes pour un raid, la ménagerie est un “mini raid” avec matchmaking. Il est idéal pour tous ceux qui préfèrent parcourir l’univers “Destiny 2” en solo – et pour les nouveaux joueurs qui peuvent lentement aborder le principe du raid dans les différentes phases avec les différentes énigmes et techniques de solution.

Avec le Léviathan, ce contenu sympa, unique dans l’histoire de “Destiny”, disparaît. Et je ne pleure pas seulement ça parce que je pense qu’il est cool. Mais parce qu’il est unique et symbolise le développement continu du jeu. En automne, cependant, le jeu prend un sérieux revers par rapport à la première partie “Destiny” avec du contenu recyclé.

De retour au cosmodrome: Uldren, c’est toi?

Une courte cinématique a été publiée il y a environ un an: Uldren Sov, le tueur de Cayde du DLC «Forsaken», est ressuscité par un fantôme en tant que gardien. Depuis, il n’y a eu aucun signe de vie de sa part. Mais: Il pourrait réapparaître dans “Beyond the Light”.

Parce qu’à l’origine, un rôle dans le cosmodrome était prévu pour Uldren. Là, il était censé représenter un commerçant régional en tant que «corbeau». Son rôle a été rapidement réécrit en tant que frère fou de l’intrigante reine éveillée Mara Sov. Depuis que Bungie a annoncé que le cosmodrome revenait en tant que zone de l’univers “Destiny 2”, la communauté a spéculé: Uldren reviendra-t-il aussi? Et comment les Gardiens réagiront-ils à lui? Après tout, il ne connaît pas son passé ou qu’il a tué le populaire Cayde-6.

Je salue son retour. Pas parce que je trouve ce schizophrène avec son complexe sœur malsain si sympathique. Mais parce qu’il apporte une bouffée d’air frais dans le cosmodrome. En tant que joueur du premier jour, je connais déjà la région et j’étais tout sauf ravi de répéter carrément le contenu mâché. D’autant plus que j’ai aussi du mal à comprendre à quel point cela a du sens au regard de l’histoire que je devrais enfin couper la foule sorcière Omnigul ou le serviteur tombé Sepiks Primus pour la troisième fois.

En route pour la chambre, encore une fois …

Il en va de même pour le raid “The Glass Chamber”. Oui, c’était très amusant de conduire Boss Atheon hors du terrain à sa mort pendant des mois à cause d’un bug. Oui, ce serait encore une fois amusant par pure nostalgie. Deux ou trois fois. Après cela, ce serait le même jeu qu’il y a six ans. Et pour cela, les raids exclusifs de “Destiny 2” – dont certains ne sont pas si anciens – sont en train d’être retirés du jeu? Je n’y vois rien dont je puisse profiter sur le long terme.

Les joueurs qui n’ont rejoint que “Destiny 2” ne penseront pas trop ici. De vieilles mains comme moi, en revanche, haussent les épaules un peu indifféremment. Après tout, ce n’est pas la première fois que Bungie intègre du contenu de “Destiny”, légèrement modifié, dans “Destiny 2” (mot-clé: tests d’Osiris). Peut-être que j’attendrai quelques DLC supplémentaires et que je supprimerai enfin “Destiny” de ma PS4 – d’ici là, toute la version vanilla aurait dû fusionner avec la partie 2.

Espérons qu’il y aura suffisamment de contenu vraiment nouveau pour garder le jeu intéressant. Parce que la nostalgie et le recyclage du contenu signifient un arrêt – et aucun développement supplémentaire. Mais c’est exactement ce dont “Destiny 2” a un besoin urgent.