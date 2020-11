"Destin 2": Montez rapidement de niveau "Au-delà de la lumière" – c’est comme ça que ça marche

Vous commencez « Destiny 2: Beyond the Light » et êtes complètement en dessous du niveau au début. Et la mise à niveau prend beaucoup de temps pendant la campagne. Ne désespérez pas! Il existe plusieurs façons et moyens d’atteindre le niveau maximum le plus rapidement possible.

Que vous jouiez à « Destiny 2 » pour la première fois avec l’extension « Beyond the Light » ou que vous soyez un ancien avec un personnage de haut niveau: au début, vous êtes désespérément sous-nivelé. Dans le monde ouvert, certains adversaires sont immunisés, jusqu’à 100 niveaux au-dessus de vous, mais vous ne faites malheureusement pas de progrès significatif pendant la campagne. Mais ne vous inquiétez pas, il existe quelques tactiques que vous pouvez utiliser pour obtenir le Softcap (1200) ou le Hardcap (1250) rapidement et efficacement.

Softcap, hardcap … quoi? Dans « Destiny 2 », il y a trois niveaux différents auxquels le butin tombe: Softcap: chaque butin peut baisser jusqu’à 1200 niveaux de puissance.

Hardcap: un butin puissant chute jusqu’à 1250 niveaux de puissance.

Max: Les engrammes les plus hauts et les meilleurs chutent jusqu’à 1260. Mais ils ne sont disponibles qu’en récompense pour des tâches particulièrement difficiles.

Défis hebdomadaires: des incursions complètes

Huit raids terminés par semaine vous garantissent un équipement puissant chez divers concessionnaires de la tour.

Voulez-vous améliorer quelque chose pendant la campagne? Assurez-vous ensuite de vous arrêter chez l’armurier Banshee-44, le vagabond, le seigneur Shaxx et le commandant Zavala dans la tour. Ils proposent tous des incursions, hebdomadaires et quotidiennes. Pour recevoir un équipement puissant en récompense, vous devez en effectuer huit incursions chaque semaine. C’est ainsi que vous obtenez des armes et des équipements qui chutent de plus de 20 niveaux au-dessus de votre niveau de puissance actuel et le font monter rapidement.

Événements héroïques: un butin puissant vous invite

L’événement public ne donne qu’un faible butin. Sur héroïque, cependant, Mighty Loot fait des vagues.

Des événements publics apparaissent régulièrement sur toutes les planètes. Chaque événement a un mécanisme différent et peut devenir un événement héroïque lorsque certaines tâches sont terminées.

Un événement que vous pouvez relativement facilement déclencher héroïquement par vous-même est la récolte d’éther sur la lune, sur la ligne de tir. Un énorme serviteur apparaît lors de cet événement. Si vous lui causez des dommages, trois petits serviteurs apparaîtront au bout d’un moment pour le protéger. Débarrassez-vous d’eux rapidement et endommagez à nouveau le boss. Cela engendrera une deuxième vague de petits serviteurs. Aplatissez-les à nouveau rapidement et l’événement sera héroïque. Tuez ensuite le boss et vous serez récompensé par un niveau élevé.

Objectifs de haut niveau: possibilité de butin puissant

Le Cleavage Oger est une cible de haut rang qui laissera tomber une boîte de butin élevée à sa mort. Il apparaît régulièrement sur la lune à Hellmouth.

Des cibles de haut niveau apparaissent aléatoirement dans chaque zone de chaque planète. Ce sont des adversaires avec une bouée de sauvetage plus haute et jaune. Ils arpentent la zone et disparaissent après quelques minutes.

Remarquez quand il dit « Un objectif de haut niveau est à proximité » au-dessus de votre barre supérieure. Ensuite, vous pouvez rechercher l’ennemi dans la zone et le tuer. Vous recevrez une boîte avec un butin de haut niveau pour cela.

Lost Sector: utilisez l’exploit avant l’arrivée d’un patch

À la fin du chemin de la veuve, une boîte avec un butin élevé devrait attendre. Cependant, l’exploit ne fonctionne pas pour tous les Guardian.

Certains joueurs de « Destiny 2 » rapportent qu’un certain secteur perdu dans l’ETZ est un véritable butin. Le Witwenweg est très proche du point de déplacement rapide et est un secteur particulièrement court qui peut être parcouru rapidement. Courez, tuez le boss et ouvrez la boîte. Le butin devrait alors sauter, ce qui est jusqu’à 20 niveaux plus élevé que votre niveau actuel. Vous répétez ce processus aussi longtemps que vous le souhaitez.

Cela semble être un exploit, mais tous les joueurs ne peuvent pas en profiter. Malheureusement, tout n’a pas fonctionné pendant ma tentative – je n’ai obtenu que du mica (monnaie du jeu) de la boîte après 15 tentatives. Peut-être que vous avez plus de chance.

Et que dire de beaucoup de dentelle?

Tant que vous n'aurez pas terminé la campagne «Au-delà de la lumière», il n'y aura pas grand-chose pour vous.

Toutes ces tactiques de niveau ne vous permettent de piller que jusqu’à 1250. Si vous voulez monter au niveau maximum de 1260, seul le top lot vous aidera. Il y a, par exemple, une fois par semaine dans le melting-pot, dans les grèves et dans le gambit pour trois matchs terminés – mais aussi uniquement lorsque vous avez terminé la campagne. Le lot supérieur tombera probablement également dans le nouveau raid, le Tiefsteinkrypta, à partir du 21 novembre.

