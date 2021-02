"Destin 2": Comment fonctionnent les transformateurs de prisme et les engrammes ombraux

Vous devez d’abord débloquer une mise au point de meilleure qualité.

En ouvrant des coffres d’hommage et en complétant certains défis, vous débloquerez une concentration améliorée. Ils sont plus spécifiques et accordent des armes différentes. Le butin disponible est indiqué dans la description. Exemples:

Close and Deadly: contient une mitraillette ou un pistolet de la saison des élus

Loin et dévastateur: contient un arc ou un fusil de sniper de la saison des élus.

Explosion et détonation: contient un lance-roquettes ou un fusil à fusion linéaire de la saison des élus.

Casque choisi: contient une saison du casque choisi. Ce focus existe pour tous les types d’armures.

Si vous améliorez encore le convertisseur, vous pouvez vous spécialiser dans les armes et armures dans la dernière étape. Les engrammes ombraux contiennent alors des armes avec des avantages sélectionnables dans un emplacement ainsi qu’une armure avec une amélioration sélectionnée de l’une des valeurs suivantes:

Force: réduit le temps de recharge de votre attaque de mêlée.

Discipline: réduit le temps de recharge de votre grenade.

Intellect: réduit le temps de recharge de votre super.

Récupération: améliore votre récupération après avoir subi des dégâts.

Résilience: améliore votre résistance aux dégâts.

Mobilité: vous rend plus agile et plus rapide.

Pour vous concentrer, vous avez besoin d’un engramme ombral, de fragments légendaires et parfois de charges de marteau supplémentaires.

Astuce: cultivez les engrammes ombraux et améliorez-les plus rapidement

Les engrammes Umbral offrent un avantage décisif: vous avez une marge de manœuvre quant au type d’arme ou d’armure que vous déposez. Ceci est particulièrement utile dans les premiers stades de la saison lorsque vous devez à nouveau mettre à niveau votre gardien. Les engrammes ombraux vous aident à monter de niveau plus rapidement. Ils tombent à un niveau légèrement supérieur à celui de votre personnage. Si vous avez ensuite besoin d’une arme lourde pour passer au niveau de puissance supérieur suivant, vous pouvez déterminer, grâce à la mise au point Umbral, que vous obtenez quelque chose de cette catégorie.

Cela vaut donc la peine de cultiver des engrammes ombraux autant que possible. Le moyen le plus simple de les obtenir est l’activité Champs de bataille saisonniers, mais toutes les autres activités peuvent également les rejeter. Il y a aussi une chance qu’ils tombent au hasard des adversaires. En raison de la forte densité d’ennemis sur les champs de bataille, l’activité est donc ici aussi la méthode de choix.

A lire : Ils reviennent à la mêlée: le même groupe spéculatif qui a acheté 3500 PS5 prétend avoir repris 1000 Xbox Series X L’activité Champs de bataille laisse non seulement tomber les engrammes ombraux, mais charge également le marteau d’essai d’incendie.

Résumé