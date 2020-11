"Destin 2": C’est ainsi que fonctionnent le leurre cryptolite et la chasse Wrathborne

Avec la « Saison de la Chasse » dans « Destiny 2 », le nouveau défi de la saison « Born of Wrath Hunt » a commencé. Avec un mystérieux appât cryptolite, vous attirez de puissants ennemis. Ici, vous pouvez découvrir en quoi consiste cet appât, comment le mettre à niveau correctement et comment la chasse fonctionne ensuite.

Il est de retour! Uldren Sov, anciennement l’ennemi juré de l’extension « Forsaken », devient votre compagnon en tant que Gardien surnommé « Crow ». La tâche est d’arrêter Xivu Arath, sœur de notre grand ennemi toujours caché, Savathûn. Xivu Arath tente de construire une armée cruelle, appelée les nés de la colère, et menace de envahir la baie Tangled et la ville des rêves.

Cependant, Krähe a reconstruit un artefact de troupeau qu’il appelle l’appât Kryptolite. Il vous le donnera après quelques missions d’introduction à l’histoire. Maintenant, c’est à vous de configurer l’appât pour déverrouiller l’activité saisonnière « Born of Wrath Hunt ».

Appâts Kryptolite: les bases

L’appât cryptolite est toujours préchargé à 47%. Vous devez effectuer vous-même le reste de la configuration.

Au début de la « Saison de la Chasse », une série de quêtes linéaires vous présentera la nouvelle activité. Au cours de cette quête, vous recevrez l’appât cryptolite de Krähe. Vous pouvez ensuite le trouver dans votre navigateur sous les quêtes – il y restera en permanence, probablement jusqu’à la fin de la saison. Il a une barre de chargement qui doit être remplie pour l’activité – chaque chasse Wrath Born consomme une charge.

Lorsque vous aurez reçu l’appât, vous remarquerez probablement qu’il n’est jusqu’à présent chargé qu’à moitié. Vous devrez le configurer davantage pour le charger complètement. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut enfin attirer ceux qui sont nés en colère. Pour le recharger, vous jouez aux matchs Strikes, Crucible ou Gambit. Les compléments chargent l’appât en soi, mais cela va plus vite si vous tuez des adversaires avec des coups précis. Un coup devrait suffire pour charger votre appât cryptolite.

L’appât peut contenir jusqu’à trois charges. Cela signifie: si vous effectuez plusieurs frappes d’affilée, vous pouvez ensuite aller chasser jusqu’à trois fois sans avoir à recharger entre les deux.

Kryptolite Lure: Qu’est-ce que c’est avec les mods?

Votre appât cryptolite deviendra plus fort et amélioré avec le temps. Cela vous donnera un meilleur butin.

Une fois l’appât chargé, vous pouvez y ajouter des mods spéciaux. Pour ce faire, vous le contrôlez dans le navigateur et l’inspectez. Dans le menu, vous pouvez voir que dans le premier emplacement de mod, vous pouvez choisir le Boss of Wrath que vous souhaitez chasser. Au début, seuls Savek et HKD-1 sont disponibles, Dul Arath et Xillox ne seront activés que plus tard. En fonction du boss choisi, vous recevrez une récompense spéciale, c’est-à-dire des pièces d’armure ou d’armes.

Avec d’autres mods, vous pouvez influencer les avantages dont l’armure et les armes sont équipées. Ces mods tombent lorsque vous terminez des activités tout au long du jeu ou lorsque vous augmentez votre réputation auprès de Krähe. Vous pouvez également les lui acheter.

Utilisez correctement les mods dans l’appât

Le butin des chasses de Wrathborn ne peut être équipé que d’une seule spécialisation, jamais deux à la fois.

Fondamentalement, utiliser les mods n’est pas un art, mais au début, cela peut être un peu à la fois. Le point culminant de la question: les trois emplacements de mod disponibles doivent être remplis pour que vous puissiez commencer votre chasse au Wrath Born.

En même temps, vous devez utiliser un mod de trophée inactif au début, car les avantages ne peuvent pas être empilés ou combinés. Par exemple, vous pouvez construire une pièce d’armure avec un haut degré de résilience, mais elle ne peut pas non plus être très solide.

Cela change avec le temps, car plus vous terminez de chasses, plus vous nivelez votre appât et débloquez des améliorations pour celui-ci. Cela rend le butin des chasses plus spécifique et tombe à un niveau plus élevé – et vous pouvez utiliser de meilleurs mods pour déterminer les avantages. D’ici là, vous serez habitué à la manipulation et pourrez modifier votre butin comme vous le souhaitez.

Terminer Wrathborn Hunt: voici comment cela fonctionne

Une traînée de brouillard vert vous montre le chemin pendant la chasse au courroux.

Une fois que vous avez fini de charger votre appât, vous pouvez l’apporter sur le site rituel de la foule dans la baie emmêlée dans la zone de la bouche des voleurs. Un gros serviteur et quelques petits ennemis vont apparaître. Un de ces adversaires a un brouillard vert brillant autour de lui. Tuez-le et placez-vous dans la flaque verte qu’il laisse. Cela vous donnera un buff appelé « Angry ». Cela causera plus de dommages au serviteur.

Dès qu’il lui reste peu de vie, il s’enfuit. Un défi apparaît maintenant sur le site du rituel – vous pouvez maintenant commencer la chasse. Une traînée de brouillard vert brillant vous montre le chemin vers la cachette du boss. À la fin, vous arrivez à un pôle où la quête se poursuit.

A lire : Vous ne pourrez plus mettre à jour WhatsApp si vous possédez l'un de ces smartphones C’est là que commence la dernière étape de la chasse aux courroux.

Désormais, vous n’êtes plus dans le monde ouvert, mais seul (ou dans un groupe de travail avec jusqu’à deux de vos amis). Pour tuer le chef de la chasse, vous le suivez dans sa cachette et remettez l’appât. Maintenant, le serviteur battu de plus tôt et certains foules réapparaissent. Tuez tout le monde pour faire apparaître le vrai boss de la chasse.

Lorsque le Angry One est sur le terrain, il est initialement entouré d’un bouclier d’immunité. Avec lui, cependant, des adversaires plus petits apparaissent à nouveau – et deux d’entre eux sont à nouveau entourés d’un brouillard vert. Tuez-les, retournez dans la flaque verte et récupérez le buff « Angry ». Vous pouvez maintenant infliger des dégâts au boss jusqu’à ce que le buff disparaisse. Vous répétez cela jusqu’à ce que le boss soit mort – la chasse est terminée et vous pouvez vous attendre à votre butin précédemment placé dans l’appât cryptolite.

Sommaire