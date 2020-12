"Destin 2": Battez Praksis – pour que le boss soit rapide et facile

Praksis, également connu sous le nom de technocrate, est un boss dur de la campagne « Beyond the Light » de « Destiny 2 ». Cela devient un peu plus méchant dans l’Empire Hunt avec une difficulté plus élevée. Mais: avec ces conseils, vous pouvez le vaincre rapidement et facilement.

Le technocrate Praksis est l’un des grands patrons que vous devez vaincre dans la campagne « Beyond the Light ». Il aide le chef de campagne Eramis à profiter de l’obscurité et à donner de la stase aux morts. Sans lui, Eramis ne peut pas contrôler la stase – et les morts sont donc des adversaires beaucoup moins dangereux.

Mais Praksis n’est pas si facilement vaincu, au contraire. Le combat contre le boss se déroule en trois phases, Praksis est toujours immunisé, se téléporte soudainement à côté de vous et vous fige avec stase – pratiquement une condamnation à mort. Avec ces conseils, vous pouvez traquer le technocrate facilement et relativement rapidement.

Procédure: toujours bouger

Dans la salle du boss, vous devez détruire les générateurs de boucliers rouges avant de pouvoir endommager Praksis.

Si vous vous tenez devant Praksis dans la salle du boss final, vous ne pouvez le blesser que brièvement, il deviendra bientôt immunisé. Vous devez détruire deux générateurs suspendus au plafond avant de pouvoir voler à nouveau la vie du technocrate. Pendant que vous essayez de tirer sur les générateurs rouges brillants, de nombreux petits ennemis apparaissent – et Praksis se téléporte souvent soudainement à côté de vous, veut vous geler avec stase ou vous écraser hors de la carte.

Pour ne pas désespérer pendant le combat contre le boss, il est préférable de continuer à bouger tout le temps. Laissez les petits foules, maraudeurs et parias, debout, ils ne vous dérangent pas beaucoup. Vous ne devez tuer que les curseurs et les vandales, sinon ils vous tireront dessus. Il est préférable de courir le long des bords de la pièce et de tirer sur les générateurs lorsque vous les passez. Puis départ pour la praksis et les dégâts. Répétez trois fois et il se couche.

Armes: un changement entre les armes à distance et de mêlée

Praksis aime piétiner lorsque vous vous approchez trop. Alors gardez vos distances et utilisez des supers qui causent des dégâts de loin.

Le processus est clair jusqu’à présent – et si vous continuez à avancer, il peut être maîtrisé. Si vous utilisez également les bonnes armes, la peine de mort de Praksi est rapidement prononcée.

Quiconque en est atteint devrait définitivement emporter l’anarchie avec lui dans le combat. Les grenades du réseau de lance-grenades exotiques et couvrent Praksis d’un réseau d’arc qui inflige des dégâts au fil du temps. Il suffit de lui tirer deux grenades. L’anarchie fait beaucoup de dégâts par elle-même, vous pouvez vous cacher en toute sécurité derrière un pilier jusqu’à ce que les prochains générateurs soient en ligne.

Alternativement, vous pouvez utiliser une mitrailleuse, un lance-roquettes ou un fusil de sniper – comme celui-ci:

Xenophage (mitrailleuse)

Mauvais présages (lance-roquettes)

Mos Epoch III (lance-roquettes)

Fardeau d’Izanagi (fusil de précision)

Aimé (fusil de sniper)

Long Shadow (fusil de sniper)

Évitez les épées comme la guillotine tombante, la griffe de la tentation ou la sybille d’acier Z-14: Puisque Praksis vous écrasera et que le sol dans la pièce n’est pas continu, vous volerez probablement jusqu’à votre mort.

Un fusil de chasse est un bon moyen de détruire rapidement les générateurs et d’initier la phase de dégâts. Deux plans avec Hawthrones Feldg. Shotgun ou Ikelos_SF_V1.0.2 et le générateur est parti. Alternativement, vous pouvez viser les générateurs à distance avec un fusil à impulsion ou un fusil automatique. Mais ensuite, cela prend plus de temps jusqu’à ce qu’ils soient détruits.

Génial: mieux vaut jouer défensivement qu’offensivement

Si vous désespérez de Praksis dans une chasse impériale difficile, vous devez jouer à la stase et utiliser la grenade à champ lumineux à ressort.

Parce que Praksis aime vous piétiner et vous expulser de la carte et vous lancer constamment des grenades de stase, vous devriez jouer plus défensivement. Ne courez pas agressivement vers Praksis et ne vous approchez pas de lui pour lui causer du tort. Par conséquent, certains Supers ne conviennent pas non plus. Évitez l’arc acrobate avec le chasseur, la transe de tempête avec le démoniste et tout l’attaquant se concentre sur le titan.

Au lieu de cela, comptez sur les Supers qui causent également des dégâts à distance:

le feu du rasoir sur le chasseur (chemin de mille coupes)

la tension du chaos dans le Warlock (harmonisation du contrôle)

le conquérant du soleil à Titan (code du conquérant du soleil)

Si vous avez la campagne de « Beyond the Light » derrière vous et que vous faites face à Praksis dans une chasse à l’empire, la stase est un bon choix pour les trois classes – en particulier avec la grenade à champ lumineux à ressort, qui ralentit et gèle le boss.

