Destiel est-il canon? Les fans surnaturels explosent de mèmes après une révélation émotionnelle

Destiel est-il canon, oui ou non? Supernatural laisse les fans incrédules après l’épisode dramatique de la saison 15. [This article contains spoilers!]

Très bien, qui avait Surnaturel faire Destiel (en quelque sorte) canon sur leur carte de bingo apocalypse 2020?

Après un bref délai de pandémie, les derniers épisodes de Surnaturel est revenu en octobre. Hier soir, le troisième du dernier épisode de la série a été diffusé sur The CW et les fans du monde entier en ont très sentiments mitigés intenses sur ce qui vient de se passer.

La mort d’un personnage majeur et les aveux de Castiel ont provoqué une énorme réaction en ligne, l’émission réussissant à suivre la tendance sur Twitter au milieu de toutes les nouvelles électorales. Et si vous vous demandez ce que Poutine a à voir avec tout cela, permettez-nous de vous expliquer.

SurnaturelLa bombe de Destiel a semblé tomber en même temps que les informations selon lesquelles Poutine aurait démissionné. Maintenant, les mèmes ont fusionné. Si vous n’avez aucune idée de ce qui se passe, voici tout ce que vous devez savoir.

AVERTISSEMENT: Spoilers majeurs à venir pour Surnaturel saison 5, épisode 18 …

Supernatural: Destiel est-il canon? Image: La CW

Si vous n’avez pas suivi Surnaturel, voici ce qui s’est passé: après que Billie ait menacé de tuer Castiel et Dean, Castiel se rend compte qu’il peut sauver Dean en sacrifiant sa propre vie. Pour ce faire, Castiel utilise l’accord qu’il a conclu avec The Empty (il peut vivre jusqu’au moment où il est vraiment heureux) et avoue ensuite ce qu’il ressent vraiment pour lui.

Dans la scène, Castiel fait un discours à Dean, en disant: « Je n’ai jamais trouvé de réponse parce que la seule chose que je veux est quelque chose que je sais que je ne peux pas avoir. Mais je pense que je sais maintenant que le bonheur n’est pas dans l’avoir. C’est en étant juste. Depuis que je t’ai sorti de l’enfer, sachant que tu m’as changé. Parce que tu tenais, je me souciais. Je me souciais du monde entier à cause de toi. Tu m’as changé, Dean. »

Dean demande alors à Cas pourquoi on dirait qu’il dit au revoir et il répond: « Parce que ça l’est. Je t’aime … Au revoir, Dean. »

Les gens le perdent complètement à cause des aveux de Castiel. Après des années à expédier les deux personnages, de nombreux fans sont émus …

comme tout le monde le sait, que vous soyez dans le fandom ou non, de Dean et Castiel. les fanfics, ao3, l’art, les éditions, youtube, twitter, tumblr, les gifs, man destiel est un navire célèbre depuis 11 ans et pour que cela devienne enfin canon ???? je pourrais perdre la tête aujourd’hui – nethmi (spoilers spn !!) 📌 (@lwtsvelvet) 6 novembre 2020

Cependant, certains fans ne sont pas très satisfaits de la façon dont la série a abordé la grande révélation de Destiel. Peu de temps après avoir avoué son amour à Dean, Castiel est mort après avoir été emmené par The Empty.

Après avoir attiré les fans avec le navire pendant des années et n’avoir jamais vraiment rien vu se jouer, de nombreux fans appellent la série et évoquent le trope télévisé « Bury Your Gays ».

ils ont fait la queue pendant 15 saisons entières, n’ont même pas confirmé si Dean ressentait la même chose, puis ont immédiatement envoyé cas en super enfer – catradora canon babey 🍾 (@catradora_thots) 6 novembre 2020

Enterrez vos gays, mais faites comme ça 10 ans d’appâts queer✨ – grâce ♡ 𝘴 𝘮𝘴𝘩𝘦𝘦𝘯 (@_southernpansy_) 6 novembre 2020

En fin de compte, le Surnaturel Le fandom semble faire l’éloge de la prestation par Misha Collins du dernier discours de Castiel à Dean.

Sur Twitter, Misha a réagi à la scène, l’écriture: « Ce soir, en regardant Cas parler à Dean, je me suis perdu dans l’histoire et j’ai oublié un instant que je suis celui qui joue cet ange et j’ai pensé: » Il est comme je veux être. Il a le cœur ouvert et il est altruiste et il est vrai. «

Je ne peux pas croire #Surnaturel avait l’Audace de faire #destiel canon, puis tuant Cas QUATRE SECONDES PLUS TARD JE VEUX QUE VOUS ME BAISE KIDDING ?????

Nous attendons depuis 12 ans et quand il est enfin là, ils nous salissent

Mais la performance de Misha ??? PHÉNOMÉNAL EXCEPTIONNEL pic.twitter.com/zYkmi7bvGW – 🎈𝖆𝖓𝖓𝖊 𝖐𝖆𝖙𝖍🎈 (@kit_kathy_) 6 novembre 2020

De la réaction aux aveux de Castiel, les rapports aléatoires de Poutine et le fait que Tumblr 2012 est soudainement prospère encore une fois … Voici quelques-uns des meilleurs mèmes et réactions à la révélation de Destiel de Supernatural.

toute l’élection de 2020, la scène du canon destiel devenant immédiatement un enterrement de vos gays, et vladimir Poutine annonçant qu’il démissionnera l’année prochaine pic.twitter.com/D1RimCzXNC – aj 🕸 (@ajjordanphoto) 6 novembre 2020

J’allais utiliser des indices de contexte pour dire que la scène de Destiel ressemble à ce gif sans vraiment la regarder, mais ensuite je l’ai regardée et elle ressemble vraiment à ça pic.twitter.com/L69CfYWNn2 – Ryan 🎃 (@cursegoat) 6 novembre 2020

destiel putin, vous avez été nommé d’après les deux événements les plus mémorables survenus simultanément lors de l’élection présidentielle américaine 2020 – Mari🌸Costa (@marinscos) 6 novembre 2020

