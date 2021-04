Dessinez-vous sur votre mobile? Cette application Samsung est parfaite pour vous (juste mise à jour)

L’application de dessin de Samsung, PENUP, vient de recevoir une mise à jour avec des fonctionnalités professionnelles comme les calques … Enfin!

Sûrement si vous dessinez avec votre mobile ou votre tablette et que vous avez eu l’occasion d’essayer l’un des derniers Samsung Galaxy Note ou Galaxy Tab, vous saurez que l’une des applications phares du géant sud-coréen est PENUP, un développement à mi-chemin entre une application de dessin et un réseau social, et qui est conçu pour ravir le plus d’artistes de la galaxie.

En fait, c’est que nous n’aurons pas seulement modèles pour nous divertir ou divertir nos enfants à colorier avec un style directement sur l’écran, mais on peut aussi apprendre à dessiner à partir de zéro avec son ‘Dessin en direct’ ou peindre sur le fond d’une photo que nous avons prise, et même relever les défis de la communauté d’utilisateurs avec une composante sociale très attractive … PENUP est une application puissante!

Et il semble bien que Samsung ait réalisé que ajouter de la valeur à votre expérience One UI commence par des applications comme PENUP, né pour améliorer le S-Pen mais disponible maintenant gratuitement pour tout appareil sur Google Play, à condition que nous ayons un mobile avec Android 6.0 ou supérieur.

De plus, comme prévu par Android Police, de Samsung, ils ont publié un nouvelle version tant attendue de PENUP, avec des améliorations aussi importantes qu’un interface de dessin améliorée avec prise en charge des calques et une galerie plus facile à utiliser pour trouver des images à colorier.

En termes généraux, la vérité est que la nouvelle version de PENUP ne diffère pas trop en esthétique, mais elle a contribué améliorations de coupe professionnelles comme mentionné après le suggestion d’une communauté d’utilisateurs étonnamment très active dans une application qui, jusqu’à il n’y a pas longtemps, était exclusive à la famille Galaxy Note de Samsung.

La meilleure partie est que l’accès au nouvel outil de calque est aussi simple que appuyez sur l’icône dans la barre de navigation inférieure, élevant considérablement le niveau pour que le plus grand nombre d’artistes puissent développer leurs créations, qu’ils peuvent ensuite partager directement dans l’application. En outre, les couches peuvent être réorganisées, verrouillées et même masquées sur simple pression d’un bouton.

Comme nous l’avons mentionné, un nouvel onglet dédié à la fonction de ‘Couleur’ dans le menu principal, qui propose même maintenant pages de livre pour adultes avec lequel nous pouvons divertir non seulement les plus petits de la maison.

Will aussi plus facile de naviguer dans cette galerie de croquis disponible à la peinture, avec de nouvelles options en haut comprenant les plus récents, les plus populaires et aussi ces livres que nous avons indiqués.

Si vous ne l’aviez pas essayé et que vous aimez dessiner, Le téléchargement de PENUP prend déjà du temps, que vous ayez ou non un Galaxy Note. Quoi qu’il en soit, son utilisation avec le Samsung S-Pen est peut-être la plus recommandée et la plus agréable en expérience … Ici, nous vous laissons un lien!

