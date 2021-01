Désormais, vous pouvez avoir votre permis de conduire sur votre téléphone

Si vous vous souvenez bien, le code de la route a été modifié et entre un raidissement des amendes pour ceux qui parlent au téléphone portable en conduisant et de nouvelles règles pour les scooters électriques il y a une nouveauté qui se démarque: le permis de conduire numérique.

Eh bien, avec la transposition de la directive européenne 2020/612, il n’est plus obligatoire de circuler avec le permis de conduire au format physique, étant possible de le présenter via l’application id.gov.pt.

En outre, le permis de conduire recevra également une nouvelle conception graphique, avec un code QR et une photo du conducteur dupliquée. Le but? Permettre la lecture numérique du permis de conduire et renforcer la sécurité.

«Choc technologique» également dans les documents

Outre le permis de conduire numérique, les modifications les plus récentes du code de la route apportent également la possibilité de «stocker» tous les documents de la voiture – formulaire d’inspection, certificat d’assurance (la fameuse «carte verte») et l’enregistrement de la propriété – dans une application pour téléphone intelligent.

La lecture de ces documents au format numérique est tributaire de l’utilisation par les autorités d’un équipement de lecture spécifique capable de prouver l’authenticité des documents numériques présentés.

Si dans une opération STOP les autorités ne disposent pas de l’équipement pour lire ces documents numériques, il appartient au conducteur de passer dans les cinq jours dans une station PSP ou chez GNR pour présenter les documents au format physique.

Êtes-vous d'accord avec cette nouvelle mesure?