Désormais disponible en France. DS entre dans la guerre des cadres du luxe avec DS 9

Oublié qu’il s’agissait de l’avant-garde Citroën C6 et sans représentant parmi les berlines de luxe depuis 2012, PSA vient de rentrer dans une course longtemps dominée par les Allemands, avec le lancement de la DS 9, le nouveau fleuron statutaire de la marque prime ambitieuse du groupe français. Et cela, désormais, est déjà disponible, sur commande, sur les marchés européens.

Reprenant la base de la plateforme EMP2 V2.3 du groupe PSA, l’élégante DS 9 se présente avec une palette de couleurs qui, en France, seul marché jamais connu, comprend cinq teintes extérieures: Pearl White, Midnight Blue, Pearl Cristal, gris artense et noir Nera noir.

Proposée avec seulement deux niveaux d’équipement – Performance Line + et Rivoli + -, la berline DS présente, dans le cas du premier et entre autres avantages, avec intérieur Alcantara, emblèmes métalliques sur les portes avant, logos, DS Performance Line, calandre en volant en cuir noir brillant et perforé. Dans le haut moteur, vous pouvez également compter sur des roues de 20 pouces «Munich» et un système de freinage à étrier avec le logo DS Performance.

Rivoli +, quant à lui, se distingue par la qualité des matériaux et des finitions, encore plus élevées, ces dernières en forme de diamant.

En parlant d’équipements de confort et de systèmes d’aide à la conduite, la DS 9 est livrée avec la conduite autonome de niveau 2, la suspension DS Active Scan, la DS Active LED Vision, le système audio Electra Focal, l’entrée et le démarrage sans clé de proximité, DS Night Vision, le conducteur Surveillance de l’attention, surveillance active des angles morts, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et frein de sécurité actif.

Essence seulement… et hybride

En ce qui concerne les moteurs, une offre qui, en France, se traduit par trois moteurs, à commencer par un bloc essence PureTech de 225 ch, suivi de deux hybrides rechargeables E-Tense: le premier, chargeant les mêmes 225 ch le propulseur exclusivement thermique, et le second, annonçant 360 ch, plus un système de traction intégrale 4 × 4.

En ce qui concerne ce dernier moteur, qui est également le produit phare de l’offre DS 9, il utilise le célèbre bloc quatre cylindres PureTech avec une essence de 200 ch, auquel s’ajoutent deux moteurs électriques, faisant monter la puissance combinée jusqu’au 360 cv et couple pour 540 Nm.

Disponible à partir de 47700 €

Enfin, il faut noter que la DS 9 est désormais disponible à la commande en France, avec des prix à partir de 47 700 €, tandis que la version haut de gamme peut atteindre 80 mille euros.

Cependant, bien que des commandes puissent désormais être passées, la marque française prévoit que les premières unités de son nouveau modèle phare ne commenceront à atteindre les mains des futurs propriétaires qu’en septembre 2021. presque un an …

