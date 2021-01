Désolé, Soho Karen: être jeune et inconscient n’est pas une excuse pour le racisme

Les jeunes sont puissants, créatifs, innovants, expérimentés et intelligents.

J’avais juste besoin de dire ça, car « Soho Karen » donne une mauvaise réputation aux jeunes.

Au cas où vous ne seriez pas familier, Soho Karen fait référence à une femme nommée Miya Ponsetto, qui a été filmée en train d’agresser le fils noir de 14 ans du trompettiste de jazz Keyon Harrold à l’hôtel Arlo à Manhattan, après avoir prétendu l’avoir volée. téléphone.

Dans une interview avec Gayle King sur CBS ce matin, Ponsetto a été interrogée sur la raison pour laquelle elle avait agressé la jeune femme de 14 ans.

À un moment de l’entretien, elle a demandé: «J’ai 22 ans, comment une fille accuse-t-elle un homme d’un téléphone comme un crime?»

Gayle a alors répondu en disant: «Vous dites« j’ai 22 ans »mais vous êtes assez vieux pour mieux savoir».

Utiliser l’âge comme excuse pour ses actions invalide complètement tout le travail acharné, l’intelligence et l’expérience des jeunes.

Cela mine également les contributions des jeunes aux mouvements de justice sociale, tels que March For Our Lives, où les jeunes se sont courageusement prononcés contre la violence armée. Les jeunes sont des experts de leurs propres expériences vécues et leurs connaissances doivent être respectées tout autant que tout autre expert.

L’âge n’est pas une excuse pour ne pas savoir mieux – c’est la personne qui ne sait pas mieux.

En tant que jeune travailleur expérimenté et éducateur sexuel, je peux vous dire que les jeunes sont très intelligents et conscients de ce qui se passe dans le monde. En tant qu’adulte, j’apprends constamment de nouvelles choses avec les jeunes ou je suis mis au défi de regarder des situations dans une perspective à laquelle je n’avais jamais pensé auparavant.

Bien qu’être plus âgé apporte de l’expérience et de la sagesse, être jeune apporte également son propre ensemble d’expériences uniques et d’obstacles à surmonter.

N’oublions pas que l’âgisme affecte non seulement les personnes âgées (65 ans et plus), mais aussi les jeunes de 18 ans et moins.

L’article continue ci-dessous

Le défi est que les jeunes sont toujours considérés comme inexpérimentés ou peu intelligents parce qu’ils «n’ont pas assez d’expérience».

Ils ne sont jamais pris au sérieux à cause de ce biais. Par conséquent, leurs opinions, leurs expériences et même la valeur de leur travail sont constamment sapées. Les jeunes sont constamment tenus pour acquis.

Prendre les opinions et les expériences des jeunes pour acquises ressemble souvent à des adultes qui invalident leurs luttes, en disant des choses comme «ce n’est qu’une phase» ou «vous êtes jeune; vous vous en remettrez ».

Tenir le travail des jeunes pour acquis ressemble à des stages non rémunérés (car ils ont besoin d ‘«expérience» avant de pouvoir obtenir un travail rémunéré) ou à un manque de financement pour les programmes de développement professionnel parascolaires (car ce n’est pas une priorité).

Nous avons tendance à ne pas prendre les jeunes au sérieux, ce qui nous nuit en tant que société dans son ensemble parce que nous perdons les grandes idées et les grandes solutions que nos jeunes peuvent avoir pour les problèmes les plus urgents de notre temps.

Ainsi, le récit que «SoHo Karen» utilise ici est un récit dangereux qui perpétue l’âgisme. Il est très âgé de supposer que les jeunes ne savent pas mieux – parce que les jeunes sont en fait très intelligents et puissants.

Être jeune n’est pas non plus une excuse pour le racisme.

L’utilisation de ce récit ne fait que perpétuer les idéologies vieillissantes et rend plus difficile la prise au sérieux des autres jeunes.

« SoHo Karen » ne le sait pas parce qu’elle est jeune – son âge n’a rien à voir avec son ignorance – il semble qu’elle mène une vie privilégiée et a besoin d’aide et de ressources pour sortir de sa propre petite bulle. Peut-être que l’apprentissage d’autres jeunes militants lui serait bénéfique.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations.