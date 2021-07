Désolé Netflix, Fear Street: 1978 n’a pas été filmé le vendredi 13: Lieu du camp de Jason Lives

La rue de la peur, deuxième partie : 1978 n’a pas été filmé dans le même camp que celui présenté dans Vendredi 13 Partie VI après tout. Ce mois-ci, Netflix a lancé son tout nouveau Rue de la peur trilogie cinématographique basée sur la série de livres du même nom de RL Stine. Le deuxième volet, Fear Street Part Two : 1978, est centré sur un groupe d’adolescents d’un camp d’été qui se réunissent pour survivre à une tuerie.

Compte tenu du cadre du camp d’été, le film d’horreur semble naturellement rendre hommage à vendredi 13 et des films slasher similaires des années 70 et 80. Des rumeurs ont depuis émergé selon lesquelles les liens allaient même jusqu’à partager un lieu de tournage avec un vendredi 13 film. Plus tôt cette semaine, le compte Netflix Film sur Twitter a publié un « fait » en coulisses sur le deuxième Rue de la peur. Selon le streamer, La rue de la peur, deuxième partie : 1978 a été tourné dans le même camp d’été montré dans Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives.

bonus trivia: FEAR STREET 1978 a été tourné au même emplacement de camp utilisé pour le camp Crystal Lake dans VENDREDI 13 VI: JASON LIVES (et le camp est dit hanté ????) pic.twitter.com/YUoSAnGCn7 – NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 juillet 2021

Aussi excitante que cette connexion semble être, elle n’est malheureusement pas tout à fait exacte. Documentaire d’horreur Sean Clark (Horror’s Hallowed Grounds), qui est connu pour avoir visité les lieux de tournage réels vus dans divers films d’horreur, s’est rendu sur YouTube pour démystifier la rumeur désormais virale après qu’elle ait été reprise par diverses publications. Dans la vidéo, Clark émet l’hypothèse qu’un membre de l’équipe Netflix a dû mal interpréter une rumeur faite par des fans comme un fait, car les deux films n’ont pas été tournés au même endroit.

Il était facile pour Clark de remarquer le problème avec la revendication de Netflix, car les vrais lieux de tournage des deux films sont encore frais dans son esprit. le vendredi 13 suite Jason vit a été abattu au Camp Daniel Morgan au Hard Labor Creek State Park à Rutledge, en Géorgie. Clark était récemment là-bas pour filmer les lieux de son Terres sacrées de l’horreur série pour un vendredi 13-épisode thématique à sortir le 13 août. La comédie des années 1980 Petits chéris a également été principalement filmé dans le même camp, et Clark a utilisé une partie des images pour un Les terres sacrées d’Hollywood vidéo sur ce film aussi.

Ces deux films ont peut-être partagé un lieu de tournage, mais d’où vient le Rue de la peur situation entrer dans l’image? Comme Clark le dit dans sa vidéo de démystification, certaines parties de Petits chéris ont été filmés au Camp Rutledge, un camp voisin à environ 20-25 minutes, et cette était ici La rue de la peur, deuxième partie : 1978 a été principalement filmé. En d’autres termes, le deuxième Rue de la peur a beaucoup plus en commun avec Petits chéris que Jason vit en ce qui concerne le partage des lieux de tournage.

Dans l’intérêt d’être complet, Clark a pu trouver un bref extrait montré dans La rue de la peur, deuxième partie : 1978 qui semble provenir du Camp Daniel Morgan. Un plan rapide montre un adolescent qui saute du pont dans le ruisseau, et cela semble être le seul lien entre le Rue de la peur suite et Jason vit. Techniquement, cela signifie qu’il peut y avoir une seconde ou deux de séquences du Jason vit camp montré dans le film, bien que Clark pense que le tweet de Netflix est trompeur, car il suggère que Rue de la peur‘s Camp Nightwing et Jason vit‘ Le Camp Forest Green est le même terrain de camping.

« Est [the dock shot] assez pour en faire toute une histoire et dire que le film a été tourné au camp de Vendredi 13 Partie VI? Non », explique Clark, en utilisant les images de Google Earth pour montrer à quel point les deux camps sont éloignés l’un de l’autre.

Clark ajoute: « En tant que grand nerd des lieux de tournage, je devais obtenir les informations correctes pour les gens, car si vous êtes un fan de ce film et que vous êtes allé jusqu’au Camp Daniel Morgan à la recherche du Camp Nightwing, vous seriez très déçu. C’est au Camp Rutledge. Alors, j’espère que cela aidera quelqu’un. «

La bonne nouvelle ici est que vous pouvez toujours visiter ces deux lieux de tournage avec un trajet assez court les séparant. Il est tout simplement préférable que les fans sachent ce qu’ils recherchent, et en ce qui concerne la précision des lieux de tournage, il n’y a pas de plus grand expert que Sean Clark. Vous pouvez suivre ses visites sur divers lieux de tournage pour différents films en visitant Malfuncsean sur YouTube.

Sujets : Fear Street, Netflix, Horrors Hallowed Grounds