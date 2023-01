Désolé de t’avoir éclaboussé, c’est la nouvelle chanson de Shakira avec Bizarrap

Musique

Shakira a cassé les réseaux après avoir lancé « désolé de t’avoir éclaboussé » avec Bizarrap.

© @Shakira / InstagramShakira a lancé Music Session 53 avec Bizarrap

Louve! Bizarrap a présenté l’une de ses collaborations, peut-être l’une des moins attendues, mais qui, sans aucun doute, est l’une de celles qui a eu le plus d’impact, depuis la Séance de musique #53 est maintenant mieux connu sous le nom de désolé je t’ai éclabousséoù Shakira n’a rien économisé pour Gerard pique.

« Je ne reviens pas ici, je ne veux pas d’autre déception. A tel point que tu t’es donné le champion et, quand j’avais besoin de toi, tu as donné ta pire version (…) j’étais trop gros pour toi, c’est pour ça que t’es avec quelqu’un comme toi« , sont quelques-uns des fragments que la chanteuse colombienne a dédiés à son ex-mari et à sa nouvelle petite amie.

La chanson de Shakira a été si bien accueillie que, sur les réseaux sociaux comme Instagram ajoute plus de 3 millions de réactions et en Youtube a rapidement dépassé les 4,2 millions de vues.

+ Qu’est-ce que Shakira a chanté à propos de sa dette au Trésor ?

La chanson regorge d’indices sur ce que Shakira a traversé après la séparation d’avec Piqué, des problèmes avec les médias à avoir son ex-belle-mère comme voisine, ainsi que la persécution judiciaire qu’elle a subie ces derniers mois, comme indiqué dans la lettre du Séance de musique #53.

L’artiste a coupé les critiques que Piqué a reçues et a donné une idée que les problèmes juridiques qu’il a eus en Espagne auraient été la faute du footballeur: »T’as laissé ma belle-mère en voisine, avec la presse à la porte et la dette au Trésor« .

La chanson de Shakira regorge de paroles emblématiques que chacun pourra sans aucun doute dédier à ses ex, parmi lesquelles nous soulignons : « OuiSoit Je ne fais que de la musique, désolé de t’avoir éclaboussé« O »ilas les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent« . Le chanteur est devenu une tendance sur Twitter pour cette phrase et d’autres.

+ Voici comment Twitter a réagi à la chanson de Shakira et Bizarrap

Shakira est l’une des chanteuses pop les plus connues au monde et avec ce rap, elle a non seulement démontré sa polyvalence, mais aussi l’impact qu’elle a sur les réseaux sociaux, puisque Twitter a non seulement fait pleuvoir des mèmes, mais l’interprète a posté diverses parties de sa tendance chanson sur ce réseau social.

Shakira a déclaré que Piqué avait changé une Ferrari pour une Twingo :

La chanteuse a fait allusion au fait qu’elle est une Rolex et que le nouveau partenaire du footballeur est un Casio :

