Désinstaller le pilote: voici comment cela fonctionne dans Windows 10

Les pilotes peuvent être désinstallés dans Windows 10 en quelques étapes seulement. Nous vous expliquerons comment procéder si vous souhaitez désinstaller un pilote sous Windows 10.

Pourquoi désinstaller les pilotes?

Les pilotes sont essentiels pour utiliser un ordinateur. Ce sont des modules logiciels qui garantissent que les périphériques connectés ou intégrés communiquent avec l’ordinateur et peuvent être contrôlés par celui-ci. Il existe des pilotes, par exemple, pour les cartes graphiques, les modems WLAN, mais aussi pour les imprimantes ou les souris.

Cependant, de temps en temps, il peut arriver qu’un composant de l’ordinateur ou un périphérique connecté ne fonctionne pas correctement et de toutes les personnes, c’est la faute du conducteur. C’est particulièrement le cas si une certaine version du pilote n’est plus ou n’est pas encore compatible avec le système d’exploitation – ou s’il y a des incompatibilités avec d’autres programmes. Dans le pire des cas, il peut alors être nécessaire de désinstaller le pilote et de passer à une version différente.

Désinstaller le pilote via le gestionnaire de périphériques

Le moyen le plus simple de désinstaller les pilotes de périphériques consiste à utiliser le gestionnaire de périphériques Windows.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole de départ et sélectionnez dans le menu le sous-élément « Gestionnaire de périphériques« . Sélectionnez maintenant la catégorie de périphérique pour laquelle vous souhaitez désinstaller un pilote de la vue d’ensemble. Sélectionnez le périphérique approprié avec un double clic et attendez que la fenêtre correspondante s’ouvre. Cliquez maintenant sur l’onglet « chauffeur« , sélectionnez l’option »Désinstaller l’appareil« et confirmez le processus avec »d’accord« .

A lire : Réfrigérateur 2.0: Cela signifie un faible gel, pas de gel et une zone de 0 degré Vous pouvez désinstaller un pilote de périphérique via le gestionnaire de périphériques.

Désinstallez le pilote à l’aide du logiciel du fabricant

Certains pilotes sont complexes et donc parfois difficiles à supprimer du système. Des exemples de ceci sont les pilotes de carte graphique de Nvidia et AMD, qui sont souvent intégrés dans une suite logicielle complète. Dans de tels cas, les fabricants proposent souvent leur propre solution logicielle de désinstallation, qui peut ensuite être trouvée dans l’aperçu de l’application des paramètres Windows.

Ouvrez les paramètres Windows via le symbole d’engrenage dans le menu Démarrer de Windows 10. Dans les paramètres, sélectionnez le sous-menu « applications » en dehors. Recherchez le pilote de votre carte graphique dans l’aperçu, cliquez dessus puis sélectionnez le bouton « Désinstaller« .

Les pilotes de carte graphique peuvent souvent être mieux désinstallés via l’aperçu de l’application.

Résumé