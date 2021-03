Désinfectez bien la voiture, évitez de répandre le COVID-19. Suivez ces 8 conseils

À une époque où nous tous, en tant que société, luttions pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus, nous avons décidé de lui donner un coup de main et de lui montrer comment désinfecter sa voiture, en la gardant propre afin d’éviter de propager le COVID-19 .

Bien que nous soyons tous confinés, la vérité est qu’il y a toujours ceux qui ont besoin d’utiliser leur véhicule pour effectuer des activités essentielles. Dans ce cas, il y a un ensemble de précautions à prendre afin de désinfecter et de toujours garder votre voiture bien désinfectée et exempte de contamination.

Suivez les étapes ci-dessous et votre voiture sera toujours bien désinfectée:

1. NETTOYER AVANT DE DÉSINFECTER

Il est important de bien nettoyer l’intérieur de votre voiture avant d’appliquer des produits désinfectants. Cela doit être fait avec de l’eau tiède et un détergent doux, tel que du savon, ou avec des produits de nettoyage ménagers disponibles sur le marché. Mais assurez-vous toujours que la composition chimique de ces produits n’est pas trop agressive pour les revêtements.

Si vous nettoyez d’abord la voiture, cela éliminera plus de saleté, de matière organique et de germes des surfaces intérieures, ce qui permettra ensuite au désinfectant d’être plus efficace, éliminant les germes les plus résistants.

2. DONNER LA PRIORITÉ AUX DOMAINES DE PLUS GRAND CONTACT

Le virus COVID-19 est transmis par les surfaces de contact les plus fréquentes. Ce sont ceux que vous devez désinfecter avec plus d’insistance. Les poignées et poignées de porte, le rétroviseur, le levier de vitesses, les boutons de rapport et de climatisation, le levier de frein à main et, bien sûr, le volant, sont les plus fréquemment contaminés. N’oubliez pas non plus les ceintures de sécurité, en particulier le loquet, les sièges et les accoudoirs. L’alcool isopropylique est un bon désinfectant et également sans danger pour la plupart des surfaces, en particulier la peau, comme expliqué ci-dessous.

Il est important de commencer par nettoyer avant de désinfecter. Ainsi, il éliminera la plupart des germes, laissant la tâche d’éliminer les plus résistants au désinfectant. Dans le processus, vous aurez effectué deux étapes de nettoyage, celle-ci étant plus efficace

3. UTILISEZ DE L’EAU ET DU SAVON SUR LES REVÊTEMENTS DE PEAU

L’alcool isopropylique n’est pas recommandé sur les surfaces en cuir. Par conséquent, utilisez de l’eau savonneuse simple sur ces surfaces. Ne frottez pas trop, n’exagérez pas avec de l’eau et du détergent et évitez les tissus agressifs qui pourraient rayer votre peau.

4. UTILISEZ DES MATÉRIAUX DE NETTOYAGE DE DÉSINFECTION SPÉCIFIQUES

Utilisez des produits de nettoyage spécifiques pour chaque type de surface. Il existe des produits pour le tissu, le métal, le plastique, le cuir et le bois. Lisez et suivez les instructions d’application de chacun de ces produits, ainsi que les conseils relatifs à la sécurité d’utilisation.

Désinfecter, mais protéger le matériau

5. ÉVITEZ LES PRODUITS DE BLANCHIMENT ET DE PEROXYDE

Ils sont efficaces pour éliminer les virus, mais ils endommagent également les plastiques et les surfaces vernies. Le plus sûr est de décolorer les revêtements de votre cabine.

6. NE SURGARDEZ PAS LA QUANTITÉ D’EAU

La cabine n’a pas été conçue pour être lavée. Évitez l’excès d’eau, en particulier dans les zones où se trouvent des boutons et du matériel électronique. Utilisez uniquement le chiffon humide, afin de collecter la saleté sans vidanger l’eau ou tout autre liquide de nettoyage.

7. N’EXAGEREZ PAS LA QUANTITE DE PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ

Souvenez-vous des autres. La règle est valable pour tout type de bien, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou de tout autre. Un package convient à de nombreuses applications. Nettoyez-vous principalement avant de désinfecter.

8. UNE FOIS LA VOITURE DÉSINFECTÉE, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS LAVER LES MAINS

Faites-le avec la méthode décrite, sans oublier vos doigts, pouces et espaces entre vos doigts, et pendant au moins 20 secondes.

Plus il y a d’occupants, pire c’est

Peu importe à quel point nous sommes en quarantaine, il y a toujours des situations dans lesquelles nous devrons sortir en voiture, que ce soit pour faire des courses, aller chez le médecin ou, dans le cas de beaucoup, aller travailler.

Le téléphone portable est toujours avec vous, y compris à l’intérieur de votre voiture. C’est un élément dangereux de contagion. Désinfectez-le également régulièrement

Dans certains cas, il sera nécessaire de transporter d’autres membres de la famille ou toute autre personne.

Sachez que dans ce cas, le risque de contagion à travers les surfaces de l’habitacle est multiplié. C’est pourquoi il est si important de désinfecter et de garder la voiture bien désinfectée.

Enfin, une astuce en or à toujours prendre, mais toujours en tenant compte: n’oubliez pas l’objet qui vous accompagne le plus, y compris à l’intérieur de la voiture, et quoi d’autre peut propager le virus – votre téléphone.

Profitez-en et donnez-lui un spray de temps en temps avec un désinfectant ou une serviette.

