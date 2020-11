Designated Survivor Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et mise à jour actuelle !!

La pièce politique désignée comme survivant a certainement été celle qui a eu ses fans se ronger les ongles à chaque tour et tour tumultueux de la séquence. Les fans ont été soulagés lorsque l’émission a été reprise pour une troisième saison par Netflix après avoir été abandonnée par le réseau d’origine ABC, aujourd’hui qu’ils pourraient suivre la présidence inattendue de Thomas Kirkman et sa tentative de percer le mystère fatidique qui l’a conduit à être au bureau le plus efficace de la planète.

Date de sortie de Designated Survivor Saison 4

Malheureusement, Netflix a annulé l’émission après 3 saisons. Cela se produit principalement en raison de différends survenus lors du passage de l’émission du réseau initial à Netflix. Il y a eu une période de limbes entre ABC annulant la série et Netflix l’obtenir pour la troisième saison, au cours de laquelle la plupart des célébrités de la série avaient signé des contrats supplémentaires. Cela conduit à une saison de tournage difficile malgré la liberté créative que Netflix a fournie aux showrunners. En fin de compte, ce n’était pas une entreprise appropriée pour Netflix de se lancer dans la prise en compte des demandes salariales plus élevées de la part des acteurs. Ce différend a finalement abouti à l’annulation de la série.

Distribution du survivant désigné de la saison 4

Cependant, Netflix a vérifié qu’ils auront toujours le droit d’obtenir les 3 premières saisons de l’émission. On ne sait pas pour l’instant si Netflix a l’intention de renaître ou de redémarrer la série plus tard. L’acteur principal Kiefer Sutherland a partagé un film dans lequel il a remercié les fans pour son aide et les membres de son équipe pour les bons souvenirs qu’ils ont laissés pendant le tournage des 3 saisons.

Histoire de Designated Survivor Saison 4

Le survivant désigné suit l’histoire d’une explosion qui se produit la nuit d’un discours sur l’état de l’Union à l’intérieur du bâtiment de la capitale de DC, tuant le président et tous les autres en ligne pour hériter de la présidence à l’exception de Thomas Kirkman, le secrétaire au Logement et à l’Urbanisme Développement, une position plutôt banale par rapport à la présidence. L’émission suit la direction brusque de Kirkman alors qu’il fait face à divers obstacles en découvrant le fait de ce qui s’est passé cette nuit-là dans le but d’être considéré comme un président légitime par son peuple. C’est sûrement une série de montres de valeur avec des quantités équivalentes de drame et de sensations fortes et vous pouvez vous assurer de capturer les trois premières saisons sur Netflix.

