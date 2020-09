Designated Survivor Saison 4: date de sortie, distribution et tous les détails ici

Le public qui adore regarder la pièce politique, ce spectacle est fait pour eux. L’émission est sortie pour la première fois en 2016 et depuis lors, deux autres saisons sont publiées. Maintenant, le spectateur attend une autre saison de cette série. Les deux premières séries ont été publiées sur ABC, ainsi que la série suivante publiée sur Netflix.

Netflix a annoncé plus tôt en juillet 2019 que la série ne proposerait pas une autre saison. Selon les mises à niveau des médias, Netflix a déclaré que la saison 3 a été créée pour obtenir une dernière saison satisfaisante. Il y a encore une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Les trois saisons continueront probablement à être diffusées sur la plate-forme. Ils peuvent continuer à regarder quand ils en ont besoin. Aucune raison approfondie n’a été donnée par eux.

Aperçu du survivant désigné

Cette série est une série télévisée dramatique à suspense politique américaine réalisée par David Guggenheim. C’est le récit d’un boxeur américain qui passe brusquement du statut de secrétaire américain au logement et au développement urbain à celui de président américain. Tout le monde avant lui Série présidentielle est tué dans une explosion. Il devient alors le chef de ce pays, et il essaie de trouver la raison de l’attaque.

Le producteur décrit l’émission comme le genre qui s’inspire d’autres drames à suspense. «Il y a une composante de l’aile ouest d’un homme qui gouverne et son personnel gouverne notre nation en ce moment important. C’est aussi l’aspect patrie de l’exploration de la conspiration. De plus, il a une partie House of Cards, qui concerne les personnages et les affaires du gouvernement à travers les yeux de ces personnages », a-t-il ajouté.

Distribution et réception

La série met en vedette Kiefer Sutherland, Natascha McElhone, Adan Canto et Italia Ricci parmi d’autres visages notables. Le public et les critiques du monde entier aiment le spectacle. Les gens attendent maintenant la saison 4. Alors, quand verrons-nous Kirkman dans son bureau?

