Deshaun Watson dit que « ça aurait été l’enfer » si les Texans échangés seraient plus complets

Deshaun Watson dit que « ça aurait été l’enfer », c’est les Texans qui ont échangé Will Fuller.

Le quart-arrière des Texans de Houston, Deshaun Watson, a déclaré que « cela aurait été l’enfer » si l’équipe avait échangé le receveur Will Fuller avant la date limite des échanges. Fuller a été inclus dans de nombreuses rumeurs commerciales avant la date limite du 3 novembre.

« Cela aurait été un enfer s’ils avaient fait ça, c’est sûr », a déclaré Watson. « Honnêtement. Je suis heureux de continuer à jouer avec Will. Nous avons fait beaucoup de gros jeux depuis mon arrivée dans cette ligue. [and we’re] va continuer à le faire pendant que nous continuons à aller le reste de cette année et, espérons-le, le reste de notre carrière. »

L’entraîneur-chef par intérim, Romeo Crennel, a déclaré qu’un accord n’avait pas été conclu parce que l’organisation avait refusé d’accepter des « cacahuètes » en retour.

Fuller a enregistré 5 réceptions pour 100 verges et un touché lors de la victoire 27-25 de l’équipe contre les Jaguars de Jacksonville, dimanche.

« Je donne tout de moi à cette organisation, je viens au travail tous les jours, un joueur très altruiste, fais tout ce qu’il demande, et ensuite, juste pour faire des emplettes … J’ai ressenti un certain type de chemin », a déclaré Fuller. « Mais comme je l’ai dit, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de jouer avec Deshaun et de continuer à essayer de remporter des victoires avec cette organisation. »