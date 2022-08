Desert Shadows, l’homme comme monstre de l’homme

Macabre 2022

Réalisé par Tyler Bourns, ce film américain a été projeté à l’édition XXI de Macabro, le Festival international du film d’horreur en CDMX.

Desert Shadows, un film réalisé par Tyler Bourns (Photo : IMDB)

Deux frères partent à la chasse dans le désert du Nevada. La seule chose qu’ils trouvent est une créature étrange qui en fait leur proie. Donnie (Andy Toulouse) parvient à s’échapper, mais pas son frère, qu’il croit avoir été dévoré par l’entité dont il se souvient ne pas être de cette planète. Son histoire est considérée comme un non-sens dans la ville, elle est même moquée par un détective qui a enquêté sur l’affaire. Cependant, le professeur Ridley (Mitch Pileggi) et son élève Morgan (Emily Sweet) le prennent très au sérieux.

Ils valorisent d’autant plus son histoire que trois filles sont victimes de la créature sanguinaire, un monstre mythique nommé Barú et en forme d’arachnide. Dans sa tentative d’expliquer l’origine de cette entité, Ridley dit que peu importe si elle vient de l’espace, d’autres mondes ou de l’enfer lui-même. Pour lui, en tant qu’homme d’étude qu’il est, l’important est de découvrir et de décrypter pourquoi il a choisi de vivre dans une zone désertique des États-Unis. Sur la base de cette prémisse, on découvrira plus tard que le professeur n’est pas exactement un simple enseignant, mais une personne aux intérêts sombres pour le bien de la science. Nous découvrirons également ce qui s’est passé et où se trouve le frère de Donnie.

Le réalisateur Tyler Bourns nous offre un film dans le plus pur style de la série B et qui a bien l’intention de divertir. Si l’on s’en tient à la nostalgie, cela ressemble à ces films inconnus que la Cinquième chaîne diffusait dans les premières représentations de son séjour dominical volontaire et vous n’êtes pas passé à la télévision parce que vous les avez trouvés drôles. Au contraire, chaque fois qu’ils retournaient à l’antenne, vous les avez regardés à nouveau pour passer le temps.

Bourns recourt au cinéma d’horribles créatures qui sèment la panique dans les villes américaines (rappelez-vous Tremblements, Exécutez Underwood), Slasher (femmes à moitié nu chassé par le meurtrier, dans ce cas une créature) et thriller. Il ajoute également cette touche d’humour qui caractérisait les films des années 80 dans le genre d’horreur, en particulier avec un dialogue absurde ou ridicule.

Si l’on tient compte du fait que Ombres du désert il est fait avec cette idée de divertissement simple et avec l’utilisation de clichés ajoutés à cette fin, il se digère comme un film de Channel 5. D’un autre côté, une lecture qui jette des mensonges dans le concept que l’homme est le monstre de l’homme, reflété ici à travers l’expérimentation du corps humain à des fins scientifiques, Celui-ci quelle que soit la volonté des autres et le respect de l’intégrité de l’autre. Vue sous cet angle, la créature n’est rien d’autre qu’une conséquence de notre involution en tant qu’espèce et nous préférons donner des connotations inexplicables à des entités que nous créons nous-mêmes.

