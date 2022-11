Désenchantés, film Disney avec Amy Adams : bande-annonce officielle

La prochaine suite »désabusé » vient de sortir une nouvelle bande-annonce, nous laissant voir le retour de Amy Adams comme Giselle, la princesse du dessin animé qui voulait connaître le monde des humains. L’aperçu montre notre protagoniste fatigué de la vie trépidante de New York, décidant de déménager dans une petite ville de banlieue pour essayer de capturer à nouveau la magie des contes de fées.

Alors que le nouvel air soi-disant paisible peut initialement sembler une bonne idée pour elle et Robert (patrick dempsey) en élevant leurs enfants, le passé de la princesse reviendra de multiples façons. Cependant, le désir de Giselle de recréer son ancienne vie crée une rivalité qui transforme toute la ville en un conte de fées fantastique, créant une rivalité avec Malvina Monroe (Maya Rodolphe).

C’était en 2007 lorsque Disney a sorti » Enchanted », avec cette nouvelle suite arrivant 15 ans plus tard. Le film a vu Adams dans le rôle de la princesse Giselle, qui échappe à la colère d’une reine maléfique dans son monde de conte de fées animé appelé Andalasia en traversant le monde réel.

Le premier film a été un énorme succès pour Disney, accumulant la somme stupéfiante de 340 millions de dollars dans le monde, ce qui a conduit à des plans pour une suite au début de 2010. Cependant, le projet est resté sans nouvelles mises à jour pendant plusieurs années, jusqu’à ce que »Disenchanted » soit annoncé à Journée des investisseurs Disney 2020.

« Produire ‘Enchanted’ a été l’expérience cinématographique la plus gratifiante que j’aie jamais eue », a déclaré le producteur Barry Josephson lorsque la suite a été annoncée. « Je tiens à remercier tout le monde chez Disney de nous avoir soutenus jusqu’au bout. Un merci très spécial à Amy Adams d’avoir choisi de jouer « Giselle », le personnage qu’elle a créé à nouveau ! Et nous sommes tellement chanceux d’avoir ce casting incroyable ! »

En plus d’Adams, Dempsey et Maya Rudolph, le casting de »Disenchanted » comprendra également de grands noms comme James Marsden, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino et Idina Menzel. Adam Shankman est le réalisateur de la suite, travaillant à partir d’un scénario de l’auteur du film original, Bill Kelly.

» Disenchanted » arrivera en exclusivité Disney + le 18 novembre.