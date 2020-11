Désenchantement saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les informations

Avec le désenchantement, nous avons tort. Cette série Netflix a attiré plusieurs fans qui ont faim d’une troisième saison.

Après le retrait de la deuxième saison en septembre 2019, les fans étaient ravis d’apprendre ce qui se passera ensuite après le cliffhanger passionnant. Avec la même excitation, Désenchantement revient pour la troisième saison. Ils se sont rendus sur Twitter pour publier une brève vidéo de déclaration la saison dernière.

Désenchantement Saison 3 Date de sortie

Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que la saison 3 de Désenchantement sera sur Netflix jusqu’à la fin de 2020. Il ne reste que quelques mois dans la saison, il est donc judicieux d’accepter qu’il sortira à un moment donné en novembre ou décembre.

Que ce soit Thanksgiving ou Noël, les fans devraient s’attendre très bientôt à la saison 3 de Désenchantement sur Netflix. Rassurez-vous, il sera certain que la saison des fêtes sera éclairée à mesure qu’elle finira par sortir.

Désenchantement Saison 3 Cast

Désenchantement La saison 3 verra l’intégralité de sa distribution principale revenir aux nouveaux épisodes passionnants. Y compris la voix splendide et humoristique d’Abbi Jacobson de la princesse Bean qui nous tire pour vivre une autre aventure folle. Certains des autres membres notables de la distribution seront:

Eric Andre comme Luci / Pendergrast

John DiMaggio dans le rôle du roi Zøg

Nat Faxon comme Elfo

Billy West Sorcerio / Mertz

Il sera fascinant de voir (et d’entendre) les nouvelles voix de la série.

Désenchantement saison 3 intrigue

On ne sait pas grand-chose sur le synopsis de la saison 3 de Désenchantement. Cependant, certains fans hardcore ont quelques théories. Divers fans réfléchissent à la destination précise de Bean, mis à part le fait qu’il fait partie d’une bataille qui fait rage depuis des centaines de saisons.

Et puis, il y a le secret des racines d’Elfo et de qui pourrait être sa mère, qui est resté totalement sans réponse dans la saison 2. La reine Dagmar et ses flunkies homme-taupe à l’allure Elfo et leurs méfaits sont des choses différentes à surveiller.

Bande-annonce Désenchantement Saison 3

Outre la vidéo de déclaration dont nous avons parlé, il n’y a absolument aucune bande-annonce officielle pour la saison 3 jusqu’à présent. Pourtant, comme ils ont déclaré que cela allait se passer en 2020, il est normal que Netflix tombe une bande-annonce plus tôt ou plus tard.

