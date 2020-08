Désenchanté Saison 3 – Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore !!!

Désenchanté est une série Web Netflix réalisée par Matt Groening. Netflix a inclus des séries Web vivifiées pour adultes extrêmement extraordinaires comme Bojack Horseman et Big Mouth, et bien d’autres peuvent être ajoutées à la liste. Ce spectacle de Matt Groening, créateur des Simpsons, Futurama est le même. Il a également satisfait ses attentes et ses désirs dans les cas précédents. Le 10 décembre 2019, Netflix a annoncé que la troisième saison serait publiée en 2020.

Date de sortie de la saison 3 de Désenchanté

La saison 1 de Désenchanté était sortie en deux parties différentes le 17 août 2019 et le 20 septembre 2019. Netflix a renouvelé l’émission pour une saison 2 de 20 épisodes en octobre 2018. La saison 2 sera à nouveau publiée dans deux sections différentes quelque part en la gamme de 2020 et 2021. La troisième partie de la deuxième saison est souvent connue sous le nom de saison 3. Il est prévu de sortir cette année.

Groengberg a téléchargé trois images de l’émission sur Reddit précédant la déclaration officielle de The Disenchantment. Normalement, nous produirons les aperçus de la troisième saison sur Reddit avant la déclaration officielle. Nous n’avons reçu aucune déclaration officielle de Netflix depuis le 10 décembre 2019. Il semble que tous les comptes de médias sociaux de cette série ne soient pas du tout actifs.

Désenchanté Saison 3 Membres de la distribution

Les membres du casting qui ont exprimé comprennent Abbi Jacobson dans le rôle de la princesse Tiabeanie Mariabeanie de la Rochambeau, Eric Andre dans le rôle de Luci et Pendergast, la tête des chevaliers du roi Zøg, Nat Faxon dans le rôle d’Elfo et John DiMaggio dans le rôle du roi Zøg. En dehors de cela, nous avons Tress MacNeille dans le rôle de la reine Oona, Matt Berry dans le rôle du prince Merkimer, du royaume de Bentwood, David Herman dans le rôle du Herald et Guysbert, le frère aîné de Merkimer, Billy West exprime Sorcerio, Sharon Horgan dans le rôle de la reine Dagmar. La plupart d’entre eux sont censés revenir à la troisième saison pour s’exprimer.

Intrigue de Désenchanté de la saison 3

Désenchanté est un spectacle satirique vivifié pour adultes, situé dans un empire médiéval anecdotique. Il suit une princesse rebelle Bean, son partenaire mythique Elfo et une présence diabolique Luci.

Nous n’avons aucune donnée sur l’effet de la pandémie sur le tournage de la série. À ce stade, nous pouvons prévoir que la saison 3 sortira en septembre ou quelque part dans les environs. Très probablement, la saison 4 sortira avant la fin de l’année à la mi-2021. Nous mettrons à jour tout type de déclaration officielle de Netflix sur notre site Web.

