Désenchantée NETFLIX: Une date de sortie pour la Saison 3 Partie 2 ?

Ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Désenchantée et plus

Après plus d’un an d’attente, la saison 3 de Désenchantée a enfin fait son chemin sur Netflix, et les fans ne pourraient pas être plus heureux de profiter de toutes les mésaventures enivrantes que la série animée hilarante propose dans chacune de ses nouvelles entrées. La série animée originale de Netflix du créateur des Simpsons et du Futurama, Matt Groening, a connu un véritable succès auprès des abonnés, et il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre eux se demandent déjà ce que l’avenir leur réserve avec la saison 4 de Désenchantée.

Heureusement, les nouvelles concernant la poursuite ou non des aventures de Bean, Elfo et Luci. En octobre 2018, Variety a annoncé que la centrale de diffusion en continu avait commandé vingt épisodes supplémentaires de la série de comédies médiévales fantastiques, dont dix ont constitué la troisième série, et le reste devrait être diffusé dans la quatrième saison de Désenchantée.

La troisième sortie a laissé les fans avec de nombreuses questions, et il sera intéressant de voir comment les choses se passent dans la saison 4 de Désenchantée. Bean a dû prendre des décisions difficiles lorsqu’Oona et Derek ont laissé Dreamland entre ses mains. Après avoir dû faire face à une insurrection de la part d’Odval et de l’archidruidesse, ainsi qu’aux viles manigances de sa mère Dagmar et des gens de Steamland, la princesse Tiabeanie est contrainte d’envoyer son père, le roi Zogg, dans un asile psychiatrique et commence à diriger son royaume.

On ne sait pas trop quel genre d’efforts secondaires ou de manigances de la part de la population suite à ces événements, et les fans voudront maintenant manquer ce qui les attend dans la saison 4 de Désenchantée. La seule question à laquelle il faut répondre est la suivante : quand le très attendu épisode arrivera-t-il sur Netflix ?

Date de sortie de Désenchantée season 3 partie 2

Aucune date officielle n’a été publiée pour la saison 3 partie 2 de Désenchantée et on ne sait pas quand le service de streaming prévoit de la mettre à la disposition des abonnés. Les deux premières séries ont été séparées d’un peu plus d’un an en ce qui concerne leur date de sortie, si bien que si l’on en croit ce calendrier, les fans pourraient voir le prochain chapitre du dessin animé bien conçu prendre vie au début de l’année 2022.

Désenchantée saison 4 cast

Il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant la composition du casting de la saison 4 de Désenchantée. On peut supposer qu’Abbi Jacobson, Nat Faxon et Eric Andre, qui interprètent Bean, Elfo et Luci, feront certainement partie de la distribution du prochain épisode de la série originale de Netflix.

Parmi les autres membres de la talentueuse liste d’acteurs vocaux figurent John DiMaggio, Sharon Horgan, Tress MacNeille, Billie West, Maurice LaMarche, et bien d’autres qui, nous l’espérons, reviendront également. La saison 4 de Désenchantée sera donc encore plus importante et les fans voudront en être témoins à son arrivée.

Désenchantée saison 4 synopsis

Pour l’instant, il n’existe pas de synopsis officiel de la saison 4 de Désenchantée et il faudra attendre un certain temps avant que Netflix ne dévoile les détails de l’intrigue concernant la suite du troisième volet. Tout le monde se demande ce qui pourrait se passer la prochaine fois, et il sera intéressant de voir comment tout se passera pour Bean, Elfo et Luci.

Désenchantée saison 4 bande-annonce

Il n’y a pas de bande-annonce pour la saison 4 de Désenchantée, et il faudra peut-être attendre un certain temps avant que Netflix ne sorte un quelconque teaser. Il est plus sûr de supposer qu’un teaser sera diffusé à une date beaucoup plus proche de la sortie, qui est encore inconnue à ce jour. Dès que le service de streaming publiera un aperçu de la prochaine épreuve animée, nous nous assurerons de le partager avec tout le monde immédiatement.

Nous nous assurerons de tenir tout le monde au courant de tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de Désenchantée dès sa sortie. Restez à l’écoute pour découvrir d’autres nouvelles et mises à jour sur la série originale Netflix et sur le populaire service de streaming.