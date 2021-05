Désenchanté, suite de Disney’s Enchanted, voit le retour de la distribution originale

Depuis hier, production de la comédie musicale en direct de Disney Désabusé – la suite du film nominé aux Oscars 2007 Enchanté – est en cours.

Et je ne pourrais tout simplement pas être plus excité.

Bien sûr, une suite est amusante, mais ce que je trouve particulièrement excitant, c’est que le casting original est de retour! C’est exact, Désabusé met en vedette l’actrice Amy Adams, six fois nominée aux Oscars®, dans le rôle de Giselle, désespérément romantique et éternellement optimiste, maintenant mariée et vivant à Monroeville; Patrick Dempsey (L’anatomie de Grey) en tant que mari de Giselle, le pragmatiste cynique Robert Philip; James Marsden (X Men) comme le fringant mais idiot Prince Edward d’Andalasie; et Idina Menzel (Congelé) comme Nancy Tremaine, l’ancienne couturière maintenant mariée au prince Edward.

Les nouveaux arrivants incluent Maya Rudolph (Saturday Night Live) comme Malvina, la nouvelle adversaire de Giselle à Monroeville; Kolton Stewart (Nickelodeon’s Assemblage requis) en tant que fils de Malvina; Yvette Nicole Brown (la belle et le Clochard) comme Rosalyn; Jayma Mays (Joie) comme Ruby; Oscar Nunez (Le bureau) comme Edgar; et présente Gabriella Baldacchino comme la fille maintenant adulte de Robert Philip, Morgan. Baldacchino, 19 ans de Glen Rock, New Jersey, fait ses débuts dans ce film.

Vérifiez vidéo exclusive de Gabriella Baldacchino recevant les nouvelles du casting ici!

«Travailler à nouveau avec Disney, c’est comme rentrer à la maison», déclare le réalisateur / producteur Adam Shankman. «Avec Amy et ce casting extraordinaire, la nouvelle partition époustouflante d’Alan et Stephen, et le soutien de Barry et Disney, j’espère simplement apporter magie et joie au public du monde entier.»

Le film, réalisé par Adam Shankman et produit par Barry Josephson, Amy Adams et Barry Sonnenfeld, tourne actuellement en Irlande.

Le producteur Barry Josephson déclare: «Je suppose que les rêves deviennent réalité… Enchanté a été l’expérience cinématographique la plus enrichissante que j’aie jamais eue. Je suis tellement excité qu’Adam Shankman commence le tournage Désabusé. Je tiens à remercier tout le monde à Disney de nous soutenir tout au long du processus. Un merci tout spécial à Amy Adams pour avoir décidé de jouer à nouveau «Giselle», le personnage qu’elle a créé! Et nous sommes très chanceux d’avoir ce casting incroyable!

Le film présentera de nouvelles chansons d’Alan Menken et Stephen Schwartz, dont le travail sur Enchanté a remporté trois nominations aux Oscars®.

Désabusé fera ses débuts exclusivement sur Disney + en 2022.