Désenchanté, suite avec Amy Adams : intrigue et casting

Récemment Disney a révélé la première bande-annonce de »désabusé », la suite du film populaire »Enchanted », qui racontera ce qui est arrivé à la vie de Giselle (Amy Adams) et Robert (patrick dempsey) 15 ans après leur mariage. Ici, nous verrons comment Giselle est devenue désillusionnée par la vie en ville, alors elle déménagera avec sa famille dans une communauté de banlieue appelée Monroeville à la recherche d’une vie de conte de fées.

»Disenchanted a été annoncé pour la première fois en février 2010 mais a ensuite arrêté la production indéfiniment jusqu’à ce que Sean Bailerprésident de la production de Disney Studios a confirmé que la suite d' »Enchanted » avait reçu le feu vert en décembre 2020.

Le directeur adam shankman fue contratado para encargarse de la secuela en 2016. « Trabajar de nuevo con Disney ha sido como volver a casa », dijo Shankman en un comunicado en 2020. « Con Amy y este elenco extraordinario, solo espero traer magia y alegría al público de todo le monde ».

De quoi parle Désenchanté ?

Le film verra Giselle et Robert déménager avec leurs enfants adultes dans la communauté de Monroeville pour chercher une nouvelle vie enchantée, mais malheureusement, cette banlieue a un nouvel ensemble de règles et une reine du nom de Malvina Monroe (Maya Rodolphe), ce qui fera que Giselle se sentira plus déplacée qu’elle ne l’a jamais été auparavant.

Frustrée que son « bonheur pour toujours » n’ait pas été si facile à trouver, elle se tourne vers la magie pour obtenir de l’aide, transformant accidentellement toute la ville en un conte de fées réel et mettant en péril son futur bonheur familial. Maintenant, Giselle est dans une course contre la montre pour inverser le sort et déterminer ce que signifie vraiment le bonheur pour elle et sa famille.

Le casting de Désenchanté

En plus des participations déjà connues du premier film, »Disenchanted » met en vedette Maya Rudolph dans le rôle de Malvina Monroe, yvette nicole brun comme Rosalène, Jayma Mays comme Ruby, Kolton Stewart en tant que fils de Malvina, Christ et oscar nunez comme Edgar, alors que Gabriella Baldacchino Oui Griffon Newman ils remplacent Rachel Covey et Jeff Bennett dans le rôle de Morgan Philip et la voix de Pip, respectivement, du premier film.

»Désenchanté arrivera sur la plateforme Disney+ le 24 novembre de cette année.