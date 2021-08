Descendez dans les bois aujourd’hui dans Blair Witch : édition VR, disponible dès maintenant sur PSVR

Le jeu Blair Witch de Bloober Team est assez effrayant sur un écran régulier, mais pour les vrais fans d’horreur, que diriez-vous de le vivre sur PlayStation VR ? Blair Witch: VR Edition apporte le jeu complet au casque de Sony, vous permettant d’explorer la forêt aux côtés de Bullet immergé dans la réalité virtuelle. Oh, et le jeu sort aujourd’hui, le 12 août.

Cette version du jeu présente de nombreux avantages et de nouvelles fonctionnalités. Votre compagnon canin, par exemple, se sent plus réel en VR ; vous pouvez le caresser, lui offrir des friandises, lui secouer la patte et lui donner des objets à renifler à l’aide des manettes PS Move. De plus, les environnements ont reçu une interactivité accrue, avec plus d’objets à manipuler pendant que vous percez le mystère. Il y a aussi le marqueur, que vous utiliserez pour écrire sur du papier et d’autres objets en temps réel, et de nombreux autres moments interactifs comme le déverrouillage des portes, l’ouverture de voitures, etc.

Il y aura même de nouvelles rencontres de créatures et d’autres images et sons, ce qui signifie que même si vous avez déjà joué, cette version du jeu se sentira unique. Avec le nouveau schéma de contrôle rationalisant les commandes et les interactions, cela pourrait valoir le coup si vous êtes un fan de la franchise.

Encore une fois, il est disponible aujourd’hui pour 29,99 € sur PSVR. Jouerez-vous à Blair Witch : VR Edition ? Prenez une balle pour Bullet dans la section commentaires ci-dessous.