Descendants 4 officiellement annoncés, la Chine Anne McClain sera de retour

Lors de l’exposition D23 de Disney, il a été annoncé qu’il y aurait un quatrième Descendance film. Descendance était une comédie musicale originale de Disney Channel sortie en 2015. Elle a été dessinée par une suite en 2017 et une autre en 2019. Réalisée dans la même veine que les prédécesseurs spirituels Rocher du camp et Lycée musicalcomme ce dernier, les trois premiers films ont été réalisés par le chorégraphe et réalisateur Kenny Ortega.





La série suit la progéniture des différents héros et méchants de Disney. Quand Ben (Mitchell Hope), le fils de la Belle (Keegan Connor Tracy) et de la Bête (Dan Payne), déclare que les enfants des méchants notoires, Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Jay (Bobbboo Stewart), et Carlos (Cameron Boyce) devraient avoir l’opportunité de faire leurs preuves mieux que leurs parents.

Lesdits parents, Maléfique (Kristin Chenoweth), Evil Queen (Kathy Najimy), Jafar (Maz Jobrani) et Cruella De Vil (Wendy Raquel Robinson), voient une opportunité de se venger, seulement pour que leurs progénitures décident de ne pas suivre là-dedans trace de pas. En fait, Ben et Mal finissent par tomber amoureux l’un de l’autre. Bien sûr, heureusement pour toujours ne se produit pas tout de suite, comme le montrent les deux suites suivantes.

Le quatrième film verra le retour d’Uma (ChineAnne McClain), qui était un personnage introduit à l’origine dans Descendance 2. Fille d’Ursula (Whoopi Goldberg), Uma a été la principale méchante du film avant de tourner une nouvelle page dans Descendance 3. Dans ce dernier opus, elle sera rejointe par Red (Kylie Cantrall), la fille de la reine de cœur, et Chloé (Dara Renée), la fille de Cendrillon.





Cameron Boyce : parti, mais pas oublié

Bien que cela puisse être une suite aux trois premiers films, plusieurs des acteurs principaux ne reviendront pas. Dove, Sofia et Boobo ont tous décidé de s’abstenir. Auparavant, Dove, qui a joué le personnage principal dans les trois premiers films, a été demandée par Pop Buzz si elle ferait un Descendance redémarrer, et elle avait ceci à dire:

« Je vais dire non, parce que je ne pense pas que ce serait pareil sans toute la distribution originale. Ce serait juste différent maintenant, et aussi, nous l’avons fait. Nous avons raconté une histoire complète. Nous l’avons terminée. »

Une des stars de l’original Descendance trilogie, l’acteur Cameron Boyce, est décédé en 2019 à l’âge de des suites d’une crise d’épilepsie dans son sommeil. Outre son travail sur la sitcom de la chaîne Disney Jessie, il est également apparu dans les deux Les adultes films. Curieusement, Adam Sandler, la star de Les adultesavait également une place d’invité sur Jessy.

Donc, en conséquence, certains fans contestent la façon dont Disney va de l’avant avec un autre Descendance film sans lui. L’utilisateur de Twitter treystar679 écrit : « La mort de Cameron Boyce fait un Descendance 4 tort à tant de niveaux », tandis qu’UbrokenFate a ajouté: « Ce doit être une blague… pourquoi ?? Il n’y a pas Descendance sans Cameron Boyce. »

Il reste à voir comment et si le nouveau film abordera la mort de Boyce.