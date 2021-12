Désactiver les fonctions sur Apple Watch : Désactiver la réserve de marche & Co.

L’Apple Watch a des tonnes de fonctionnalités dont vous n’avez peut-être pas vraiment besoin. Nous expliquons comment désactiver des éléments tels que l’affichage, le Bluetooth ou la réserve de marche de l’Apple Watch.

Avec la réserve de marche, l’Apple Watch n’affiche que l’heure.



Avec la soi-disant réserve de marche, les fonctions de l’Apple Watch sont réduites au strict minimum : l’affichage de l’heure. Cela économise la durée de vie de la batterie et la Smartwatch dure un peu plus longtemps avec le dernier pour cent de la batterie. La réserve de marche est activée comme suit :

Ouvrez le centre de contrôle en faisant glisser vers le haut Touchez l’affichage du pourcentage de batterie Faites glisser le curseur de « Réserve de marche » vers la droite Appuyez sur « Suivant »

Tu peux couper à nouveau la réserve de marcheen appuyant sur le bouton latéral de l’Apple Watch et en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Attendez ensuite que la smartwatch redémarre.

Désactiver le zoom

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une fonction de zoom sur l’Apple Watch pour agrandir le contenu du petit écran. Le zoom est activé via l’application « Paramètres » sous « Accessibilité> Zoom ». Vous pouvez ensuite zoomer sur le contenu en appuyant deux fois avec deux doigts sur l’écran de l’Apple Watch.

Si vous désactiver le zoom il vous suffit de revenir dans l’application « Paramètres » de l’Apple Watch et de désactiver le curseur sous « Accessibilité> Zoom ». Si nécessaire, cela peut également se faire via iPhone via l’application montre et le chemin « Ma montre > Accessibilité > Zoom ».

Si vous n’avez pas besoin de l’affichage permanent de l’Apple Watch, vous pouvez désactiver la fonction.



Depuis l’Apple Watch Series 5, les montres connectées du fabricant disposent d’un affichage dit permanent. Certaines informations, comme l’heure, sont toujours affichées, même lorsque votre bras est abaissé. Quand tu ce Désactiver l’affichage permanent vous devez procéder comme suit :

Ouvrez l’application « Paramètres » sur l’Apple Watch Ouvrez le menu « Affichage & Luminosité » Appuyez sur Toujours activé Appuyez sur le curseur à côté de « Toujours activé »

Éteignez votre Apple Watch la nuit





Si vous ne chargez pas l’Apple Watch pendant la nuit ou si vous ne gardez pas la Smartwatch sur votre poignet comme réveil ou pour le suivi du sommeil, vous pouvez également l’éteindre la nuit. Cependant, il n’y a pas de fonction automatisée pour cela. Au contraire, vous devez Éteignez votre Apple Watch de manière classiqueen maintenant enfoncé le bouton latéral jusqu’à ce que le curseur « Désactiver » apparaisse. Vous devez ensuite le faire glisser vers la droite.

Lorsque l’Apple Watch ne s’éteint pas, vous devrez peut-être forcer un redémarrage. Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton latéral et la Digital Crown pendant au moins dix secondes jusqu’à ce que le logo Apple s’affiche.

Éteindre l’écran la nuit

Si vous ne voulez pas être dérangé par l’écran lumineux de l’Apple Watch pendant que vous dormez, il existe plusieurs façons d’éteindre l’écran la nuit.

Utilisez le mode théâtre. Cela empêche l’activation de l’écran en levant le bras. En mode cinéma, l’affichage ne s’allume que lorsque vous appuyez ou tournez l’écran, le bouton latéral ou la couronne numérique. Cependant, l’utilisation du mode veille est encore meilleure : vous pouvez régler l’heure à laquelle vous vous couchez ou vous levez dans l’application sommeil sur l’Apple Watch ou dans l’application montre sur l’iPhone sous « Ma montre > Sommeil ». Lorsque vous dormez, l’Apple Watch éteint automatiquement l’écran et active Ne pas déranger.

Désactiver le Bluetooth

Si vous êtes sur votre Apple Désactiver le Bluetooth il faut aller dans le menu suivant sur la smartwatch : « Paramètres-App > Bluetooth > Désactiver Bluetooth à l’aide du curseur ». Mais fais attention! La désactivation du Bluetooth déconnecte l’Apple Watch de l’iPhone.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Siri sur l’Apple Watch, vous pouvez désactiver l’assistant vocal.



Si vous avez sur votre Apple Watch Siri ne veux pas utiliser, vous pouvez également utiliser l’assistant vocal éteindre. Cela fonctionne comme ceci :

Ouvrez l’application « Paramètres » sur l’Apple Watch. Appuyez sur l’élément de menu « Siri » et désactivez le curseur pour les options suivantes : Faites attention à « Hey Siri »

Soulevez pour parler

Appuyez sur la couronne numérique Votre Apple Watch vous demandera maintenant si vous souhaitez désactiver Siri. Confirmez-le en appuyant sur « Désactiver Siri ».

