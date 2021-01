DeSaad et Darkseid arrivent, prévient Zack Snyder’s Justice League HBO Max Synopsis

Depuis qu’il a été confirmé l’année dernière que Justice League de Zack Snyder arrivera en effet sur HBO Max en 2021, les fans se sont demandé en quoi le nouveau film différerait de la version théâtrale sortie en 2017. Maintenant, le nouveau synopsis officiel de Justice League de Zack Snyder confirme que deux nouveaux méchants majeurs ont été ajoutés au mélange, le terrifiant roi-dieu Darkseid et son serviteur intrigant DeSaad.

« Dans la LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec l’intention de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde. menace imminente aux proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue sans précédent de héros. Maintenant unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et leurs terribles intentions. «

En 2017 Ligue de justice, le méchant principal de l’histoire était Steppenwolf, un envahisseur extraterrestre qui vient sur Terre à la recherche des boîtes mères. On laissait entendre que Steppenwolf travaillait en fait pour quelqu’un de bien pire que lui. Il est maintenant confirmé que quelqu’un est Darkseid, le souverain de la planète Apokolips dont Steppenwolf est originaire.

Selon Snyder, il avait toujours eu l’intention d’avoir Darkseid comme principal méchant des trois parties Ligue de justice film qu’il prévoyait. Lorsque le cinéaste s’est retiré du projet en 2017 pour se concentrer sur sa vie personnelle à la suite d’une tragédie familiale, les points de l’intrigue concernant Darkseid et DeSaad ont été supprimés. Ligue de justice. Récemment, Snyder a expliqué pourquoi il avait quitté le projet au milieu du tournage, admettant qu’il était tout simplement trop épuisé mentalement pour continuer à se battre contre le studio sur les aspects créatifs du film.

«J’en avais juste fini avec ça. J’étais dans cet endroit de [knowing] ma famille a plus besoin de moi que de ces conneries, et j’ai juste besoin de les honorer et de faire de mon mieux pour guérir ce monde. Je n’avais aucune énergie pour me battre [the studio]et lutter pour [the movie]. Littéralement, zéro énergie pour ça. Je pense vraiment que c’est le principal. Je pense qu’il y a un monde différent où je suis resté et j’ai en quelque sorte essayé. Et je suis sûr que j’aurais pu. . . parce que chaque film est un combat, non? J’étais habitué à ça. Mais je n’avais tout simplement pas le [energy]. Il n’y a pas eu de combat en moi. J’avais été battu par ce qui se passait dans ma vie et je ne voulais tout simplement pas, je m’en fichais. . . c’était un peu là où j’étais. «

The Snyder Cut met en vedette Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle arrive de Collider.

