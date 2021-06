Des « zombies » vieux de 24 000 ans ressuscités et clonés à partir du pergélisol arctique

De minuscules zombies gelés Arctique pergélisol depuis 24 000 ans ont été récemment ramenés à la vie et ont produit des clones dans un laboratoire en Russie.

Ces créatures robustes sont des rotifères bdelloïdes, ou animaux à roues, ainsi nommés pour l’anneau de poils minuscules en forme de roue qui entoure leur bouche. Les rotifères sont des animaux microscopiques multicellulaires qui vivent dans des environnements d’eau douce et qui existent depuis environ 50 millions d’années.

Pendant ce temps, les rotifères ont découvert une ou deux astuces de survie.

Les chercheurs ont précédemment découvert que les rotifères modernes pouvaient être congelés à moins 4 degrés Fahrenheit (moins 20 degrés Celsius) puis relancés jusqu’à 10 ans plus tard. Maintenant, les scientifiques ont ressuscité des rotifères qui ont gelé dans l’ancien pergélisol sibérien au cours de la dernière partie de l’époque du Pléistocène (il y a 2,6 millions à environ 11 700 ans). Une fois décongelés, ces anciens rotifères ont commencé à se reproduire de manière asexuée par parthénogenèse, créant cloner qui étaient leurs doublons génétiques.

En rapport: Photos : un mammouth de l’ère glaciaire découvert dans l’Idaho

Le pergélisol – un sol qui a été gelé pendant deux ans ou plus – peut préserver des instantanés de la vie (et de la mort) d’il y a des millénaires. Par exemple, une petite carcasse d’oiseau trouvée dans le pergélisol sibérien en 2020 avait 46 000 ans mais avait l’air « d’y ressembler [had] est décédé il y a quelques jours à peine », 45Secondes.fr Signalé précédemment . Un congelé et momifié ours des cavernes , également trouvé en Sibérie en 2020 et datant d’environ 39 000 ans, avait encore un nez noir charnu et une grande partie de sa fourrure.

Conserver une apparence réaliste après avoir passé des milliers d’années dans la glace est impressionnant. Mais certains types de plantes et d’animaux enfermés dans un ancien pergélisol ont réussi à faire quelque chose d’encore plus étonnant ; revenir à la vie d’un état gelé.

En 2012, des scientifiques ont décrit comment ils ont régénéré des plantes vieilles de 30 000 ans à partir de tissus de fruits immatures qui avaient été congelés dans le pergélisol sibérien, 45Secondes.fr rapporté cette année-là . Deux ans plus tard, les chercheurs ont repoussé la mousse de l’Antarctique qui avait été gelé dans Antarctique depuis 1 500 ans. De minuscules vers appelés nématodes ont également été récupérés et ressuscités de l’ancien pergélisol dans deux sites sibériens : sur un site, les roches avaient environ 32 000 ans et dans l’autre, elles avaient environ 42 000 ans, 45Secondes.fr signalé en 2018.

Et maintenant, davantage de « zombies » animaux congelés dans le pergélisol ont été ressuscités d’un état métabolique suspendu connu sous le nom de cryptobiose.

Les rotifères bdelloïdes peuvent entrer dans la cryptobiose pour survivre à des conditions extrêmes telles que des températures glaciales et la sécheresse. (Crédit image : Michael Plewka)

Clones de zombies

Les rotifères ont évolué pour utiliser la cryptobiose car la plupart d’entre eux vivent dans des habitats aqueux qui gèlent ou s’assèchent souvent, a déclaré Stas Malavin, chercheur à l’Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques en science du sol à Pushchino, en Russie, et auteur principal d’une nouvelle étude décrivant les rotifères ressuscités.

« Ils suspendent leur métabolisme et accumulent certains composés comme les protéines chaperons qui les aident à se remettre de la cryptobiose lorsque les conditions s’améliorent », a déclaré Malavin à 45Secondes.fr dans un e-mail. Les rotifères ont également des mécanismes de réparation ADN dommages et pour protéger leurs cellules contre les molécules nocives appelées espèces réactives de l’oxygène, a expliqué Malavin.

Pour la nouvelle étude, les scientifiques ont collecté des échantillons de pergélisol en forant à des profondeurs de 11,5 pieds (3,5 mètres) sous la surface de la rivière Alazeya en Sibérie, où la datation au radiocarbone a montré que le sol avait environ 24 000 ans. Lorsqu’ils ont décongelé les échantillons, les chercheurs ont découvert des rotifères dans le Adineta genre à l’état cryptobiotique.

Tout d’abord, les scientifiques ont isolé et analysé les échantillons de pergélisol pour s’assurer qu’ils n’étaient pas contaminés par des micro-organismes modernes, selon l’étude. Pour ranimer les dormeurs gelés, « Nous avons mis un morceau de pergélisol dans une boîte de Pétri remplie de [a] milieu approprié et attendre que les organismes vivants se remettent de leur dormance, commencent à se déplacer et se multiplient », a déclaré Malavin.

Vue latérale du rotifère. (Crédit image : Michael Plewka)

Bien sûr, une fois que les survivants décongelés ont commencé à se cloner, les scientifiques ne pouvaient pas dire lesquels étaient anciens et lesquels étaient des nouveau-nés, car les rotifères étaient génétiquement identiques. Parce que les rotifères ne vivent généralement que pendant environ deux semaines, les scientifiques ont rassemblé leurs données à partir des clones de rotifères âgés de 24 000 ans, plutôt que des survivants de l’ère glaciaire eux-mêmes, a déclaré Malavin.

« Les organismes isolés vivants du pergélisol représentent potentiellement les meilleurs modèles pour la recherche en cryobiologie », et pourraient fournir des indices précieux sur les mécanismes qui permettent à ces organismes de survivre, a déclaré Malavin. Ces mécanismes pourraient ensuite être testés dans des expériences de cryoconservation avec des cellules, des tissus et des organes humains, a-t-il déclaré.

Cependant, cela ne signifie pas que les humains seront capables de reproduire de sitôt le sommeil congelé et la récupération des rotifères, a ajouté Malavin.

« Plus l’organisme est complexe, plus il est difficile de le conserver vivant congelé », a-t-il déclaré. « Pour les mammifères, ce n’est pas possible actuellement. »

Les résultats ont été publiés en ligne le 7 juin dans la revue Biologie actuelle .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.