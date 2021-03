Des vrilles suintantes de lave jaillissent du mont Etna sur des photos nocturnes spectaculaires

le mont Etna , Le plus actif d’Europe volcan , crache des cendres, de la fumée et de la lave sur la campagne sicilienne depuis plus de deux semaines maintenant.

Heureusement, aucune blessure, évacuation ou dommage grave n’a été causé par la dernière poussée d’activité du volcan. Mais les éruptions – dont beaucoup se produisent la nuit – ont attiré la crainte et l’attention du monde avec leurs étranges étincelles de lumière et de lave. Au cours d’une série d’éruptions entre le 20 et le 23 février, des fontaines de lave ont grimpé jusqu’à 1,5 kilomètre au-dessus du sommet de l’Etna – environ trois fois la hauteur du One World Trade Center à New York, selon la NASA .

Sur une photo particulièrement frappante, illustrée ci-dessous, des vrilles de magma suintantes se sont répandues dans l’obscurité vers une église de Catane, en Italie. C’est une illusion impressionnante; Le centre-ville de Catane, à plus de 25 km du cratère du volcan, n’est pas en danger à cause de l’éruption, selon le Presse associée (AP).

Une église de Catane, en Italie, reste intacte alors que le mont Etna éclate à des kilomètres de là. (Crédit d’image: Getty)

Le mont Etna entre en éruption en février 2021 (Crédit d’image: Getty)

Au cours de sa longue histoire (les géologues pensent que l’Etna s’est formé il y a plus de 350 000 ans), le volcan est parfois devenu mortel. L’éruption historique la plus meurtrière a eu lieu de loin en 1669, lorsque le volcan a craché continuellement de mars à juillet. Ceci est devenu connu comme la grande éruption.

Au début de la grande éruption, plusieurs fissures se sont fissurées sur le côté sud-est du volcan, selon Brittanica.com , déchaînant une rivière de lave, de cendres et de roches sur la campagne. Le flux a détruit une douzaine de villes et a brièvement dépassé les murs de la ville de Catane, submergeant le quartier ouest de la ville avant de suinter dans la mer. Personne ne sait exactement combien sont morts dans la grande éruption, mais des rapports ultérieurs ont estimé des milliers de morts.

Au cours de l’éruption actuelle, relativement douce, les cendres ont posé un problème plus important que la lave. L’aéroport de Catane en Sicile a été temporairement fermé en raison de la colonne de cendres, et les habitants des petites villes plus proches du volcan ont dû faire face à des pluies occasionnelles de cendres et de pierres, l’AP a rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.