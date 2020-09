Des voyous ukrainiens néo-nazis et d’extrême droite attaquent violemment le défilé

La célébration de la fierté à Odessa, en Ukraine, a été assaillie par des nationalistes d’extrême droite (YouTube / 5 Kanal)

Une célébration de la fierté à Odessa, en Ukraine, a été assaillie par des nationalistes d’extrême droite qui ont jeté des œufs sur les militants LGBT + et ont utilisé du gaz poivré contre eux.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, les organisateurs d’Odessa Pride ont déclaré que l’événement pacifique de la fierté de dimanche après-midi n’était en cours que depuis dix minutes et avait été déclenché par les voyous néo-nazis, qui portaient les bannières d’un groupe nationaliste “ Traditions and Order ”. .

Les organisateurs de la fierté disent que malgré les assurances de la police qu’ils veilleraient à ce que l’événement soit protégé, les agents n’ont pas réagi assez rapidement à l’attaque – les militants LGBT + ayant été maltraités et attaqués avec du gaz poivré avant que la police ne cherche finalement à rompre le conflit, formant une barrière autour le petit groupe pro-LGBT +.

La police «devrait être punie» pour ne pas avoir arrêté la violence plus tôt, disent les organisateurs d’Odessa Pride.

Les organisateurs de la Pride notent que l’événement s’est déroulé sans violence pendant six années consécutives, ajoutant: «Ceux qui ont attaqué des manifestants devraient être punis pour violences physiques et psychologiques contre les citoyens ukrainiens. La police d’Odessa devrait être punie pour être restée inactive pendant un crime.

Le département de police de Primorsky à Odessa a confirmé dans un communiqué sur son site Internet que 16 personnes avaient été arrêtées en lien avec les violences de dimanche après-midi, après avoir «aspergé de gaz et jeté des œufs» sur les participants de la Pride.

Deux policiers ont été hospitalisés pour blessures après l’affrontement, ajoute le service de police. On ne sait pas combien de participants au Pride ont été blessés, bien que la police ait déclaré qu’une jeune femme de 24 ans avait dû subir des soins médicaux pour «des brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou du premier degré» après avoir été aspergée d’une substance inconnue.

La police a déclaré que 12 personnes avaient été arrêtées pour petit hooliganisme et désobéissance aux instructions d’un policier, tandis que trois mineurs mineurs «avaient été remis à leurs parents».

Les personnes LGBT + ont été confrontées à des violences d’extrême droite répétées en Ukraine.

Les personnes LGBT + ont peu de droits légaux en Ukraine. Le pays a adopté des lois de base sur la reconnaissance du genre et des protections contre la discrimination dans le but de s’aligner sur le droit de l’UE, mais il n’y a pas de reconnaissance pour les relations homosexuelles et les couples homosexuels sont interdits de se marier ou d’adopter des enfants.

Les événements de fierté dans le pays ont déjà été confrontés à la violence, avec une veillée de la Journée du souvenir transgenre à Kiev interrompue en novembre dernier par des nationalistes qui ont bombardé les participants avec des œufs.

En septembre 2019, un gang de voyous violents et anti-gay qui ont attaqué une marche de la fierté dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv – avec un brave photographe intervenant après que deux adolescents vêtus d’un arc-en-ciel aient été poursuivis et brutalement battus.