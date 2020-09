Des voyous adolescents ivres attaquent des amis queer pendant le week-end de la Manchester Pride

L’acteur Adam Ali a filmé toute l’attaque et l’a postée sur Instagram, après avoir estimé que la police ne l’avait pas prise au sérieux. (adamsincerely / Instagram)

Quatre personnes homosexuelles ont été victimes d’une attaque anti-LGBT + par un groupe d’adolescents lors de ce qui aurait été le week-end de la Manchester Pride.

Sans la pandémie de COVID-19, l’acteur Adam Ali aurait célébré la Manchester Pride le week-end du 28 août. Sans parade, lui et deux amis sont sortis prendre un verre, mais leur nuit a pris une tournure qu’ils n’auraient pas pu avoir. prédit.

Ali a dit RoseActualités qu’ayant été «plus ou moins détournés» d’un bar, ils ont décidé de continuer leurs célébrations de la fierté à la maison et ont fait leur chemin à travers le centre-ville de Manchester.

À moins d’un kilomètre du village gay emblématique de Manchester, cependant, ils ont été approchés par un groupe d’adolescents qui ont dit à l’amie d’Ali, une femme trans qui a choisi de rester anonyme, qu’elle était «belle» et «magnifique» et lui a demandé un câlin.

Soucieuse de la distanciation sociale, elle a poliment décliné. Soudain, «ils se sont retournés contre elle, ils ont changé», a déclaré Ali, et ils ont commencé à la traiter de «moche» et de «transsexuelle».

«Nous nous occupions simplement de nos propres affaires», dit-il. «Nous avons continué à nous éloigner, mais à partir de cette minute, j’ai décidé que je devais tout filmer.»

Ali a poursuivi: “Une des filles s’est jetée sur mon amie, et elle avait un verre à la main et je savais juste qu’elle cherchait juste à le verser sur elle.” Il a «gêné» pour protéger son ami, se faisant jeter un verre au visage dans le processus, et a demandé à la fille de les laisser seuls.

Cependant, elle est rapidement revenue avec ses amis et le groupe a commencé à les attaquer tous les trois.

Jack Weir, membre de la communauté LGBT +, se tenait à proximité alors que l’attaque se déroulait, avec de nombreux autres passants. Personne ne montrant le moindre signe d’intervention, Weir a pris sur lui d’aider.

Il a déclaré: «Alors qu’ils marchaient vers nous et étaient harcelés par les filles, la victime a commencé à lui demander poliment de reculer et de la laisser seule.

«Je suis devenue plus inquiète quand elle a commencé à lancer des commentaires transphobes et a jeté son verre sur tout le monde.

«Elle s’arrête immédiatement pour récupérer le reste de ses copains, ils reviennent et ça devient physique assez rapidement. Dès que cela a commencé, mon impulsion était juste de passer outre et de les repousser.

Alors qu’il essayait d’aider, le groupe a tourné son attention vers Weir et a commencé à l’attaquer.

«Je ne pouvais rien faire», dit-il. «C’était clairement une agression transphobe en cours.

«Les personnes trans ont 100 fois plus de haine que ça, donc mon instinct était de détourner au moins leur attention d’elle et sur moi… ils m’entraînaient par les cheveux et m’ont balancé assez fort contre une borne en métal.

Ali a déclaré: «Jack a les cheveux assez longs et ils ont continué à lui tirer les cheveux, l’ont traîné sur le sol. Tous le battaient, lui donnaient des coups de pied dans le ventre… des morceaux de cheveux sortaient de sa tête.

À ce stade, Ali a décidé de retourner en courant au village gay pour trouver un policier.

Il a déclaré: «Il me faut environ deux, trois minutes pour revenir à Canal Street. Ensuite, je vois la police et je crie: «Mon ami a été attaqué, dépêche-toi, dépêche-toi.» »

Il est rentré en courant avec deux policiers, et étant parti pendant environ 10 minutes, il a trouvé Weir toujours battu.

Les policiers ont séparé les assaillants et «les ont simplement éloignés». Ali a déclaré que les policiers pensaient avoir été attaqués, mais n’étaient pas intéressés à voir sa vidéo montrant l’ensemble de l’incident.

Les quatre victimes ont été laissées en attente pendant plus d’une heure, a déclaré Ali, et la police ne semblait pas “ inquiète que nous soyons en état de choc et que nous ne devrions pas être dans la rue et il fait froid, c’est le milieu de la nuit. ».

Il a poursuivi: «Je suis assis là avec mes amis comme dans l’incrédulité en criant mes yeux, en hurlant mes yeux … [The attackers] n’ont pas été emmenés en prison ou, vous savez, poursuivis ou quoi que ce soit.

«Non, ils ont juste été chassés de la ville et retirés de la situation. Donc, en gros, ils ont été déposés chez eux, en d’autres termes.

Ali est arabe britannique et a déclaré qu’il soupçonnait que la réaction aurait été différente si les attaquants avaient été des personnes de couleur.

«Je pense que si ces gens avaient appartenu à un groupe démographique différent, peut-être des hommes noirs… cela aurait été un jeu de balle complètement différent», a-t-il expliqué.

Personne ne prend cela au sérieux. Personne ne choisit de raconter notre histoire ou de souligner que Manchester n’est pas sûr pour les personnes queer en particulier. »

«C’est un événement fréquent dans nos vies, et il semble que les gens ne rapportent l’histoire que si c’est un type spécifique de personne. Personne ne semble s’intéresser aux autres parties de la communauté.

«Sur Canal Street en général, quiconque vous le demandera vous dira à quel point il est blanchi à la chaux, il ne semble pas y avoir de place pour [people of colour]. Nous n’avons même pas de drag queens noires significatives à Manchester.

L’acteur a ajouté: «L’ironie est que c’était le week-end de la Manchester Pride, comment diable voulez-vous célébrer la fierté et célébrer cette culture, cette ville dans laquelle nous vivons, alors qu’il n’est littéralement pas sûr pour nous de marcher dans les rues.

“Comme, qu’est-ce que nous célébrons réellement?”

Weir s’est rendu à l’hôpital pour rechercher une commotion cérébrale, mais heureusement aucune des victimes n’a été gravement blessée.

RoseActualités a contacté la police du Grand Manchester pour commentaires.