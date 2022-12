Des voitures autonomes aux robots qui nous servent des publicités, l’IA est partout et en pleine croissance. Les législateurs doivent intensifier

in

28 décembre 2022 16:38:38 IST

Que l’endroit où vous vivez ait ou non des voitures autonomes, le fait est que si vous accédez à Internet de quelque manière que ce soit, vous avez rencontré quelque chose qui est fortement influencé par l’IA. Des appareils électroménagers intelligents tels que les réfrigérateurs et les aspirateurs à des applications plus complexes telles que la conduite d’une voiture ou la sélection d’annonces qui auraient réellement un sens pour vous, l’IA est devenue omniprésente et englobante de nos jours.

Alors que ses partisans affirment que l’IA va révolutionner l’expérience humaine, les critiques soulignent que la technologie présente le risque énorme de confier des choix importants aux robots.

Les législateurs en Europe et en Amérique du Nord, cependant, rattrapent toujours les progrès réalisés par l’IA au cours des deux dernières années et commencent seulement à penser à la réglementer.

La loi sur l’IA, une loi destinée à contrôler l’âge des algorithmes, devrait être approuvée par l’Union européenne l’année prochaine. Une ébauche d’une déclaration des droits de l’IA a récemment été publiée aux États-Unis, et une législation est également à l’étude au Canada.

L’utilisation de l’IA par la Chine a été totalitaire – leur utilisation des données biométriques, de la reconnaissance faciale et d’autres technologies pour créer un puissant système de contrôle a occupé une place importante dans les discussions.

Mais avant même que l’IA puisse être réglementée, il est pertinent que l’IA soit codifiée et définie, ce qui est une tâche ardue en soi.

Suresh Venkatasubramanian, co-auteur de la Déclaration des droits de l’IA et professeur à l’Université Brown, a affirmé que même en essayant de définir ce qu’est exactement l’IA, cela finira toujours par être « un jeu de tasse ».

Il a déclaré que la mesure devrait couvrir toute technologie qui porte atteinte aux droits des personnes.

À cette fin, l’Union européenne s’efforce de définir le sujet aussi largement que possible, mais s’est souvent heurtée à des difficultés. Dans sa proposition de loi, pratiquement tous les systèmes informatiques automatisés sont considérés comme de l’IA. Ce problème particulier est causé par les changements dans la manière dont le terme IA est utilisé.

Pendant des décennies, l’IA ou la sensibilité ont essentiellement décrit les tentatives de création de machines simulant la pensée humaine. Mais les financements se sont largement taris pour cette recherche, également connue sous le nom d’IA symbolique, au début des années 2000.

Avec la montée en puissance des titans de la Silicon Valley, l’IA renaît en tant que label fourre-tout pour leurs programmes de calcul numérique et les algorithmes qu’ils génèrent. Encore une fois, il y a eu un certain traitement, mais pas d’une manière qui serait similaire à la façon dont les humains pensent.

Néanmoins, cette automatisation leur a permis de cibler les utilisateurs avec de la publicité et du contenu, les aidant à gagner des centaines de milliards de dollars. Cette automatisation leur a permis de cibler les utilisateurs avec de la publicité et du contenu, les aidant à gagner des centaines de milliards de dollars.

Les États-Unis, ou l’Occident, et l’UE ont essayé d’être aussi larges que possible avec leurs définitions de l’IA. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes, car l’approche qu’ils ont adoptée après ce point est aussi différente que la craie et le fromage.

Le projet de loi sur l’IA de l’UE compte plus de 100 pages. Parmi ses propositions les plus accrocheuses figurent l’interdiction complète de certaines technologies «à haut risque» – le type d’outils de surveillance biométrique utilisés en Chine. Cela limite également considérablement l’utilisation des outils d’IA par les agents de migration, la police et les juges.

La Déclaration des droits de l’IA des États-Unis, en revanche, est un bref ensemble de principes formulés dans un langage ambitieux, avec des exaltations telles que « vous devriez être protégé contre les systèmes dangereux ou inefficaces ».

Le projet de loi a été publié par la Maison Blanche et s’appuie fortement sur la loi existante. Les experts estiment qu’aucune législation dédiée à l’IA n’est probable aux États-Unis avant 2024 au plus tôt en raison des élections présidentielles.

Quelle que soit l’approche, ce qui ne peut être nié, c’est le fait qu’une réglementation est nécessaire, en particulier si l’on considère à quel point certains modèles de langage, l’IA derrière les chatbots et ChatGPT sont devenus puissants, et à quel point ils sont capables non seulement de converser mais également influencer sa prise de décision.

