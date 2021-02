Des voisins se rassemblent autour d’une femme après une lettre pour enlever les lumières de Noël

Une femme de New York veut que les gens prennent un coup avant de décider d’envoyer un message négatif à leurs voisins après avoir reçu une plainte pour avoir encore ses lumières de Noël allumées en février.

Sara Pascucci et certains de ses voisins de Bethpage sur Long Island ont récemment reçu une lettre anonyme qui disait: « Enlevez vos lumières de Noël! C’est la Saint Valentin! »

La lettre a plutôt inspiré certains voisins à envisager de mettre leurs lumières sauvegarder après avoir entendu pourquoi Pascucci a encore les décorations sur sa maison.

Pascucci a déclaré à NBC New York que son temps était consacré à la planification des funérailles de son père et de sa tante, tous deux décédés du COVID-19.

«Nous n’avons pas eu le temps de vraiment faire autre chose que les arrangements funéraires», a-t-elle déclaré. «Nous avons la maison maintenant que… elle a été laissée à moi et à mon frère, et nous essayons de comprendre ça.

Après avoir reçu la lettre, Pascucci a écrit sur Facebook qu’elle espérait transmettre un message à l’expéditeur anonyme. Elle a dit que toute sa famille était malade du COVID-19 à partir de la veille de Noël et qu’ils avaient perdu deux membres de la famille: sa tante et son père, ce dernier ayant toujours aimé décorer la maison pour Noël.

«Alors oui, nous n’avons pas réussi à retirer ses décorations de Noël», écrit-elle. «Et peut-être que nous ne sommes tout simplement pas encore prêts. Je ne m’en excuserai pas.

Elle a ensuite offert quelques conseils.

«Soyez gentil avec les gens parce que vous ne savez jamais ce qu’ils vivent. Puissiez-vous ne jamais avoir à ressentir la douleur que nous avons ressentie ces dernières semaines. Peut-être que la prochaine fois, offrez un coup de main à quelqu’un qui pourrait être dans le besoin.

L’histoire de Pascucci a suscité une vague de soutien de la part de ses voisins, ce qu’elle a reconnu dans un message Facebook mercredi soir.

« LOVE OUTWEIGHS THE HATE !! » elle a écrit. « Je veux remercier tout le monde pour tout leur amour et leur soutien aujourd’hui! Et je veux aussi remercier le grincheux! Pour m’apporter tout cet amour dans un moment de besoin! »

Elle a également réitéré son intention de rendre publique la lettre.

« Mais dans l’ensemble, la lettre est mineure. Mais le message que je voulais faire passer est majeur – cela étant dit, réfléchissez avant d’agir! » elle a écrit. « Il peut y avoir des raisons derrière quelque chose, alors mettez-vous à la place des autres avant de venir d’un lieu de négativité et de mesquinerie. Je sais qu’il y aura encore quelques personnes (là-bas) qui pensent que ce n’est pas » digne d’intérêt « ou qui disent » oh ce n’était qu’une lettre, surmonte-la. Mais vous êtes exactement les personnes qui ont besoin d’entendre le message derrière tout cela beaucoup plus clair et je prie pour vous de le faire tous, car après les défis que nous avons TOUS affrontés cette année, ce monde peut profiter d’un peu de Noël. «

Plusieurs voisins sont d’accord.

« Je pense que quelqu’un a trop de temps libre », a déclaré Brian Kelly, qui a reçu la même lettre au sujet de ses propres décorations, à News 12 Long Island. « Lumières? C’est votre plus gros problème en ce moment, lumières? »

«Je n’ai rien d’autre à faire, alors je ferais aussi bien de mettre des lumières de Noël! La voisine Ellen Shapiro a déclaré à News 12.

Les décorations ont également un lien avec la pandémie, car de nombreuses personnes ont rallumé leurs lumières de Noël quand elles ont commencé en mars 2020 comme un petit symbole de joie pendant une période difficile à travers le monde.

Décorer avec des lumières de Noël à différents moments de l’année pour améliorer votre humeur est également soutenu par la science.

« Cela crée ce changement neurologique qui peut produire du bonheur », a déclaré la psychologue Deborah Serani à 45secondes.fr Home en 2017. « Je pense que tout ce qui nous sort de notre habituation normale, la journée normale après jour … signale nos sens, et alors nos sens mesurent si c’est agréable ou non. «

Elle a dit que les décorations de Noël, en particulier, «dopaient la dopamine, une hormone du bien-être».