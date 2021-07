Des virus font atterrir des enfants dans les soins intensifs cet été, mais tout n’est pas COVID-19

Une vague inhabituelle de virus hivernaux fait atterrir des enfants à l’hôpital au milieu de l’été.

Les maladies comprennent les rhumes sévères, le croup, qui provoque une toux sévère, et le virus respiratoire syncytial, ou VRS.

La hausse inquiète déjà les médecins débordés à l’approche de la rentrée scolaire. Non seulement ils s’attendent à une plus grande propagation des virus hivernaux; ils anticipent également une augmentation des cas de COVID-19 chez les étudiants plus jeunes. Pratiquement tous les enfants d’âge scolaire primaire – c’est-à-dire ceux de moins de 12 ans – ne sont pas vaccinés, et certains districts scolaires ont déclaré qu’ils n’auraient pas besoin de masques dans les salles de classe, quel que soit le statut vaccinal.

« Nous nous préparons tous à ce qui s’en vient cette saison respiratoire lorsque les enfants retourneront à l’école », a déclaré le Dr Kristin Moffitt, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Boston Children’s Hospital.

Les virus en circulation se propagent désormais principalement par le biais de gouttelettes respiratoires crachées lorsqu’une personne tousse ou éternue. Certains, comme le virus qui cause la maladie pieds-mains-bouche, se transmettent d’une personne à l’autre par des mains non lavées.

Le VRS peut être particulièrement dangereux chez les jeunes enfants et les bébés, car il peut entraîner une pneumonie et une bronchiolite, une inflammation des petites voies respiratoires des poumons.

« Normalement, vous ne voyez tout simplement pas du tout le VRS pendant l’été », a déclaré le Dr David Kimberlin, codirecteur de la division des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de l’Alabama, à Birmingham. . L’augmentation de ces infections en juin et juillet « a dépassé nos pires hivers en termes d’hospitalisation à VRS », a-t-il déclaré.

Le Dr Buddy Creech, expert en maladies infectieuses pédiatriques au Vanderbilt University Medical Center de Nashville, Tennessee, a constaté une augmentation similaire des virus non saisonniers.

« Nos hôpitaux pour enfants sont occupés, principalement à cause des virus hivernaux qui sont revenus en force », a-t-il déclaré.

En juin, les Centers for Disease Control and Prevention ont alerté les médecins de la propagation du VRS, en particulier dans les États du Sud. Kimberlin a déclaré que son unité de soins intensifs pédiatriques était presque à court de lits en raison de l’afflux de cas de VRS.

L’équipe a dû activer des équipes supplémentaires de médecins pour se maintenir à flot. « Tout était sur le pont », a-t-il déclaré.

Alors que les cas de VRS commencent à diminuer dans le Sud, il y a des signes précoces que le virus se déplace vers le nord.

Le Dr Sean O’Leary, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Children’s Hospital Colorado, a déclaré qu’il assistait à une « grande augmentation » des cas de VRS.

D’autres virus, normalement observés en hiver, font également atterrir des enfants à l’hôpital cet été, notamment les entérovirus et le parainfluenza 3, qui cause le croup.

« Nous voyons des cas de bronchiolite, qui est ce que le VRS provoque généralement, mais nous le voyons avec les autres virus », a déclaré O’Leary.

Et COVID-19 reste toujours une menace pour les enfants. Selon le dernier rapport de l’American Academy of Pediatrics, environ 130 nouvelles hospitalisations liées au COVID chez les enfants ont été signalées depuis le 8 juillet.

La raison pour laquelle les virus hivernaux typiques apparaissent pendant l’été n’est pas tout à fait claire. O’Leary, qui est également vice-président du Comité des maladies infectieuses de l’Académie américaine de pédiatrie, a suggéré que l’une des raisons est que les directives de distanciation et de masquage « se assouplissent lentement mais sûrement ».

« Il y a beaucoup plus de mélange entre les gens qu’il n’y en avait eu », a-t-il déclaré.

Kimberlin a accepté. « Ces virus prospèrent grâce aux interactions sociales », a-t-il déclaré.

Les répercussions de la saison virale hivernale atypique de 2020-21 pourraient durer jusqu’à la prochaine saison.

« Tout a été bouleversé par la pandémie », a déclaré le Dr Bernhard Wiedermann, spécialiste des maladies infectieuses au Children’s National Hospital de Washington, DC « Il va être difficile de prédire ce qui va arriver pour la grippe et le VRS et d’autres choses à l’automne et l’hiver. »

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a mis en garde mardi contre l’augmentation probable des maladies parmi les écoliers lors d’un témoignage devant la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites.

« Ces enfants n’ont pas été à l’école. Ils n’ont pas été ensemble. Je m’inquiète des infections des voies respiratoires supérieures », a déclaré Walensky, ajoutant que les tests de coronavirus seront essentiels pour déterminer si les symptômes sont dus au COVID-19 ou à un autre virus. .

Les médecins s’attendent à une augmentation des cas de COVID-19 chez les jeunes enfants, pour lesquels il n’existe pas encore de vaccin.

« Je pense que nous serions imprudents de penser qu’à mesure que la pandémie avance, les enfants ne continueront pas à être touchés car ils ne sont pas encore vaccinés », a déclaré Creech.

« Nous devons nous concentrer sur les personnes les plus vulnérables autour de nous », a-t-il déclaré. « Pour l’instant, ce sont nos enfants. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.