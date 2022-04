Des versions acoustiques de chansons populaires meilleures que les originaux

MUSIQUE

Découvrez la playlist créée par Spoiler avec des chansons inoubliables. Écoutez des chansons de Maroon 5, Dua Lipa, Ed Sheeran, Sia et plus encore !

© GettyMaroon 5 a interprété une version acoustique de She Will Be Loved.

Chaque année, une nouvelle chanson passe en boucle sur toutes les radios, devenant un tube. Bien qu’il s’agisse de sujets inoubliables, la vérité est qu’ils ont généralement versions acoustiques ils sont encore meilleurs. A partir de Spoiler, nous avons élaboré un liste de lecture sur Spotify avec ces secondes interprétations qui nous ont conquis. Et ici, nous passons en revue l’histoire de quatre d’entre eux. Écoutez notre liste de lecture ci-dessous!

+ 4 versions acoustiques qui surpassent les chansons originales

4. Parfait – Ed Sheeran

2 027 millions de reproductions accumule la version originale de parfaitinterprété par son compositeur Ed Sheeran, sur Spotify. Cependant, un réenregistrement du même thème en style acoustique est caché sur les plateformes numériques. Cette deuxième interprétation est encore plus intime, rendant le thème de ÷ (Diviser) un classique des chansons romantiques de ces dernières années.

3. IDGAF – Dua Lipa

Doua Lipa Elle a su devenir l’une des artistes féminines les plus écoutées de la dernière décennie, ainsi que la tête de liste d’un palmarès. Et bien que chacune de ses sorties devienne désormais un hit, ce que peu savent, c’est que l’une de ses premières chansons a une version acoustique qui sonne encore mieux. Il s’agit de IDGAFla chanson qu’il a composée avec Joseph Davis Kirkland, Skyler Stonestreet, Uzoechi Osisioma Emenike, Lawrence Michael Principato et Jason Allen Dean.

2. Elle sera aimée – Marron 5

En 2004, marron 5 sort le troisième single de son premier album : Elle sera aimée. Avec cette chanson, ils ont réussi à entrer dans les charts aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique latine, devenant plus populaires que jamais. Écrit par Adam Levine et James Valentine, il a été rejoué sur l’EP 1.22.03. Acoustiquequi a été enregistré en direct à New York un an plus tard.

1. Valérie – Amy Winehouse

Le pouvoir féminin dans l’univers de la musique était très bien représenté par Amy Winehouse. Et parmi ses chansons les plus remarquables, il est inévitable de mentionner Valérie. Bien qu’elle appartienne à l’origine au groupe The Zutons, cette nouvelle version écrite par Mark Ronson s’est vendue à plus de 300 000 exemplaires au Royaume-Uni. Sa version acoustique en direct, sur BBC Radio 1, cumule plus de 350 millions de vues sur la plateforme.

