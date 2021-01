Des vers géants ont terrorisé l’ancien fond marin à partir de pièges mortels cachés

De gigantesques vers marins prédateurs qui ont vécu il y a environ 20 millions d’années ont tendu une embuscade à leurs proies en leur sautant dessus depuis des tunnels souterrains au fond de la mer, révèlent de nouveaux fossiles de Taiwan.

Ces vers monstres peuvent avoir été les ancêtres des vers Bobbit modernes à mâchoires pièges (Eunice aphroditois), qui se cachent également dans des terriers sous le fond de l’océan et peuvent atteindre 3 mètres de long. Sur la base de preuves fossiles de Taïwan, les terriers des anciens vers étaient en forme de L et mesuraient environ 7 pieds (2 m) de long et 0,8 à 1,2 pouces (2 à 3 centimètres) de diamètre, ont récemment rapporté des chercheurs dans une nouvelle étude.

Les corps mous de ces vers anciens sont rarement conservés dans les archives fossiles. Mais les scientifiques ont trouvé des empreintes fossilisées, également appelées traces de fossiles, laissées par les vers; certaines de ces marques ont probablement été faites alors qu’ils traînaient des proies vers leur destin. Les chercheurs ont recueilli des centaines de ces impressions pour reconstruire le tunnel du ver, la première trace fossile connue d’un prédateur en embuscade, selon l’étude.

Les vers Bobbit sont des polychètes, ou vers à soies, qui existent depuis le début Période cambrienne (il y a environ 543 millions à 490 millions d’années), et leurs habitudes de chasse étaient rapides et «spectaculaires», ont écrit les scientifiques. Les vers Bobbit modernes construisent de longs tunnels pour accueillir leur corps; ils se cachent à l’intérieur et se précipitent pour prendre une proie entre leurs mâchoires, transportant la créature en difficulté dans le repaire souterrain pour la manger. Cette «terreur d’en bas» saisit et perce sa proie avec des pinces acérées – parfois les coupant en deux – puis injecte des toxines pour faciliter la digestion des proies, selon Smithsonian Ocean .

Les chercheurs ont examiné 319 traces de tunnels fossilisés dans le nord-est de Taiwan; à partir de ces traces, ils ont reconstruit des terriers longs et étroits qui ressemblaient à ceux faits par des vers Bobbit modernes au corps long. Et les détails préservés dans la roche ont laissé entendre davantage comment les anciens vers prédateurs auraient pu utiliser ces repaires, selon l’étude.

« Nous émettons l’hypothèse qu’il y a environ 20 millions d’années, à la frontière sud-est du continent eurasien, d’anciens vers Bobbit ont colonisé le fond marin en attendant en embuscade un repas qui passe », ont rapporté les auteurs de l’étude. Les vers « ont explosé » de leurs terriers lorsque la proie s’est approchée, « saisissant et traînant la proie dans les sédiments. Sous le fond marin, la proie désespérée a pataugé pour s’échapper, ce qui a entraîné une nouvelle perturbation des sédiments autour de l’ouverture du terrier », ont écrit les scientifiques. .

Modèle tridimensionnel schématique du comportement alimentaire des vers Bobbit et de la formation proposée de Pennichnus formosae. (Crédit d’image: Pan, YY., Nara, M., Löwemark, L. et al./Sci Rep 11, 1174 (2021). Https://doi.org/10.1038/s41598-020-79311-0)

Alors que les anciens vers se retiraient plus profondément dans leur tunnel avec la proie battante, la lutte a agité les sédiments, formant des « structures d’effondrement en forme de plumes distinctes » qui ont été préservées dans les traces de fossiles. Les chercheurs ont également détecté des poches riches en fer dans les zones perturbées près des sommets des tunnels; ceux-ci sont probablement apparus après que des vers ont renforcé les parois endommagées avec des couches de mucus collant.

Bien qu’aucun reste fossilisé des vers n’ait été trouvé, les scientifiques ont identifié un nouveau genre et une nouvelle espèce, Pennichnus formosae, pour décrire les animaux anciens, en fonction des formes distinctives de leurs terriers.

Le comportement probable qui a créé les tunnels «enregistre une lutte à mort entre prédateur et proie, et préserve indirectement des preuves de [a] un paléo-écosystème plus diversifié et plus robuste que ce que l’on peut interpréter à partir des données fossiles et traces de fossiles seuls », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Les résultats ont été publiés en ligne le 21 janvier dans la revue Rapports scientifiques .

