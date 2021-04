Des vandales saccagent un domaine et des bains publics de l’époque romaine qui viennent d’être découverts au Royaume-Uni

Peu de temps après que les archéologues ont mis au jour un grand domaine de l’époque romaine dans la communauté d’Eastfield, au Royaume-Uni, des vandales ont pénétré et endommagé le site antique, rapportent des sources d’information.

Selon les archéologues de l’Angleterre historique, la découverte est « de loin la découverte romaine la plus importante de la dernière décennie », The Guardian a rapporté . La nouvelle de sa majesté a probablement attiré les vandales, qui ont apporté des détecteurs de métaux et ont pénétré sur le site dans la nuit du 14 avril. tel que rapporté par la BBC .

« Nous sommes au courant d’un certain nombre d’incidences d’activités illégales sur le site des bâtiments romains récemment découverts à Eastfield au cours de la semaine dernière », a déclaré Keith Emerick, inspecteur des monuments anciens à Historic England, à la BBC. «Comme le potentiel archéologique de la région est publiquement connu depuis un certain temps, c’est un point chaud pour la détection illégale de métaux, également connue sous le nom de« faucon nocturne ».»

Comme de nombreuses découvertes archéologiques au Royaume-Uni, le domaine a été retrouvé avant un projet de construction. Avant qu’un nouveau lotissement ne puisse être construit par Keepmoat Homes dans le comté de North Yorkshire, les archéologues ont étudié la région; ils ont été stupéfaits de découvrir les vestiges bien conservés d’un grand complexe, a rapporté The Guardian.

Le complexe avait une tour cylindrique entourée de pièces rectangulaires et de quelques bâtiments autonomes, y compris un bain public. L’ensemble du site a à peu près la taille de deux courts de tennis.

Images de drone des restes romains à Eastfield, près de la ville de Scarborough. (Crédit d’image: MAP Archaeological Practice)

« Nous en avons parlé à un certain nombre d’universitaires romains de premier plan, et nous essayons tous de trouver un site comparable et nous avons du mal », Emerick a déclaré à la BBC . « Donc, dans ce sens, c’est vraiment important. C’est vraiment excitant aussi. »

Il est possible qu’après que le propriétaire ait fait construire le domaine, il est devenu un sanctuaire religieux ou même une sorte de club de gentleman, ont déclaré des archéologues au Guardian. Des analyses préliminaires ont révélé que le domaine a été «conçu par les architectes de la plus haute qualité d’Europe du Nord à l’époque et construit par les meilleurs artisans», a déclaré Karl Battersby, du North Yorkshire County Council, au Guardian.

Le domaine a à peu près la taille de deux courts de tennis. (Crédit d’image: MAP Archaeological Practice)

Le North Yorkshire est un haut lieu d’objets romains, ainsi que de vestiges préhistoriques et de l’âge du fer. Mais le nouveau site est « bien plus que ce que nous ayons jamais rêvé de découvrir », a déclaré Emerick au Guardian.

Keepmoat Homes prévoit maintenant de conserver les restes sous un espace public ouvert. De plus, Historic England prévoit de le désigner comme monument national, a déclaré Emerick à la BBC.

À la lumière du vandalisme récent, Keepmoat Homes a déclaré qu’il augmenterait la sécurité, le BBC a rapporté .

« Malheureusement, la criminalité liée au patrimoine peut causer d’énormes dommages aux biens d’un grand intérêt historique », a déclaré un porte-parole de la police du Yorkshire du Nord à la BBC. « En effet, le coût pour les communautés de la criminalité liée au patrimoine est souvent incommensurable, entraînant la perte d’artefacts pour les générations futures. »

45Secondes.fr a contacté Historic England, mais il a refusé de commenter car il s’agit maintenant de la saison pré-électorale dans certaines parties du Royaume-Uni. « Pendant la période pré-électorale, nous entrons dans une période de communications restreintes afin de ne pas perturber les campagnes électorales », a déclaré une porte-parole.

