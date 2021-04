Des trésors de pièces d’or médiévales et un anneau de crâne découverts au Pays de Galles

Les détecteurs de métaux au Pays de Galles ont mis au jour neuf objets de valeur inestimables datant des périodes médiévale et post-médiévale, dont une bague en or ornée d’un crâne effrayant fabriqué à partir d’émail blanc.

Après avoir analysé les bibelots, Graeme David Hughes, le coroner principal de South Wales Central au Royaume-Uni, les a officiellement déclarés comme des «trésors», un terme qui fait référence à des artefacts de bonne foi, souvent métalliques, qui répondent à des critères archéologiques spécifiques, selon le Régime britannique des antiquités portables.

En tout, ces trésors comprennent trois hordes de pièces d’or et d’argent, des bagues en or et en argent et des objets personnels portés par les membres de la classe supérieure de la société galloise du IXe au XVIIe siècle après JC, selon un communiqué de l’Amgueddfa Cymru – National Le musée du Pays de Galles est sorti le 29 mars.

L’anneau macabre du crâne a attiré l’attention du détecteur de métaux David Balfour, qui l’a trouvé dans la communauté galloise de Carreghofa. Le crâne en émail incrusté symbolise probablement la mort, car il est entouré de l’expression «Memento Mori» – en latin pour «rappelez-vous que vous (devez) mourir». Une analyse de la forme, du style et de l’écriture de la bague indique qu’elle date de 1550 à 1650.

« C’est un rare exemple d’un anneau Tudor ou ancien Stuart memento mori avec une provenance galloise claire », a déclaré Mark Redknap, directeur adjoint des collections et de la recherche à Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, dans le communiqué. « Son sentiment reflète la forte mortalité de l’époque, le motif et l’inscription reconnaissant la brièveté et les vanités de la vie. »

Image 1 sur 5 Les trésors comprenaient un trésor de pièces d'or du XVIIe siècle trouvé à Trefeglwys, Powys. (Crédit d'image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales) Image 2 sur 5 Une broche médiévale en argent découverte à Montgomery, Powys (Crédit d'image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales) Image 3 sur 5 Une bague en or post-médiévale qui a été fouillée à Talgarth, Powys (Crédit d'image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales) Image 4 sur 5 Une barre d'argent médiévale découverte à Llancarfan, Vale of Glamorgan (Crédit d'image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales) Image 5 sur 5 Une bague en argent doré de la fin du Moyen Âge découverte à Tregynon, Powys (Crédit d'image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales)

Les détecteurs de métaux Chris Perkins et Shawn Hendry ont découvert l’un des trésors – trois pièces d’or médiévales – dans la communauté galloise de Llanwrtyd en avril 2019. Les pièces d’or, appelées «nobles», ont été frappées entre 1327 et 1399, sous le règne d’Edward III et son successeur Richard II. À l’époque, les trois pièces avaient une valeur totale de 20 shillings, l’équivalent de 50 jours de salaire gagnés par un artisan qualifié.

Il est probable que ces pièces aient été enterrées pour être gardées vers la fin du 14ème siècle et, pour une raison inconnue, n’ont jamais été récupérées, selon le communiqué.

Les «nobles» du trésor de pièces d’or médiéval découvert à Llanwrtyd Wells, Powys. (Crédit d’image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales)

Un autre trésor comprenait cinq pièces d’argent – quatre gruaux (le nom des pièces aujourd’hui disparues valant 4 pence) et une pièce de monnaie «double patard» du duché de Bourgogne en Europe continentale. Ces pièces, découvertes par Aled Roberts et Graham Wood dans la communauté de Churchstoke en mai 2019, ont été enterrées sous le règne d’Henri VIII vers 1530. Le visage du roi orne même trois des pièces, ont noté les archéologues.

Un trésor de pièces d’argent Tudor déterré à Churchstoke, Powys avait quatre gruaux et un double patard. (Crédit d’image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales)

Un autre trésor, une attache à double crochet en argent au début du Moyen Âge, a probablement été utilisé par les Anglo-Saxons au cours du IXe siècle. Il avait probablement deux objectifs: attacher un vêtement supérieur et servir de bijou de fantaisie élégant, car il était décoré de motifs ressemblant à des animaux.

Le détecteur de métaux Stuart Fletcher a trouvé l’attache crochetée à Churchstoke.

« Cet objet inhabituel est la première attache à double crochet » de style anglo-saxon « à être identifiée au Pays de Galles », a déclaré Redknap. « Reflétant le statut du propriétaire d’origine, il fournit de nouvelles preuves de l’exposition des styles anglo-saxons dans les premiers royaumes gallois, et du melting-pot de styles et d’influences dont l’identité galloise devait émerger. »

Une attache à double crochet en argent du début du Moyen Âge découverte à Churchstoke, Powys. (Crédit d’image: Amgueddfa Cymru – National Museum Wales)

Pendant ce temps, une autre bague en or – connue sous le nom de bague de bouquet et gravée de la devise «Soyez constant jusqu’à la fin» – a été trouvée dans la ville de Talgarth. Il est post-médiéval et date de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, selon le communiqué.

Ces artefacts nouvellement désignés font partie des 20 à 45 trésors signalés au Pays de Galles chaque année. Plus de 550 trésors ont été trouvés et analysés depuis le lancement du Portable Antiquities Scheme au Pays de Galles en 1997.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.