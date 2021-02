Des traînées sombres intrigantes sur Mars peuvent être causées par des glissements de terrain après tout

Les glissements de terrain martiens pourraient aider à expliquer les lignes mystérieuses vues à la surface de la planète rouge, selon une nouvelle étude.

Pendant des années, les scientifiques analysant la surface martienne ont détecté des amas de lignes sombres et étroites qui apparaissent de façon saisonnière sur les pentes abruptes exposées au soleil dans les régions plus chaudes. Des recherches antérieures ont suggéré que ces stries sombres énigmatiques, appelées lignes de pente récurrentes (RSL), sont des signes que l’eau salée coule régulièrement sur la planète rouge pendant ses saisons les plus chaudes.

Des missions récentes sur Mars ont révélé que la planète possède d’énormes souterrains poches de glace . Des travaux antérieurs suggéraient que des températures plus chaudes pendant le printemps et l’été martiens pourraient aider à générer des saumures salées capables, au moins pendant un certain temps, de rester liquides dans l’air froid et mince de la planète rouge.

Cependant, les géologues ont découvert des problèmes avec le concept de saumure causant RSL, a expliqué l’auteur principal de l’étude Janice Bishop, spécialiste des planètes à l’Institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) et au NASA Ames Research Center, tous deux situés dans la Silicon Valley de Californie. Par exemple, l’angle des pentes où RSL se produit et les caractéristiques entourant leur point de départ « sont largement incompatibles avec un processus d’écoulement de liquide », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr.

Maintenant, Bishop et ses collègues suggèrent que les réactions chimiques pourraient rendre la surface martienne vulnérable aux glissements de terrain qui pourraient expliquer RSL .

« Bien que la surface de Mars soit aujourd’hui sèche et dure et froide et dominée par le vent et l’abrasion, sous la surface, des interactions à micro-échelle de sels avec de minuscules particules de glace et d’eau liquide peuvent se produire encore aujourd’hui », a déclaré Bishop.

Les scientifiques se sont concentrés sur les réactions chimiques entre les minéraux sulfatés tels que le gypse avec des sels de chlorure, dont le sel de table est une variété. «Sur Terre, les interactions entre le gypse et les sels de chlorure ont provoqué l’effondrement de parties de grottes, des dolines dans les sédiments mous près des lacs et des étangs salés, et le soulèvement des routes», a déclaré Bishop.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que des interactions similaires pourraient se produire sur Mars, bien que les conditions froides et sèches ralentiraient ces réactions. « Je suis très enthousiasmé par la perspective d’une chimie active sous la surface de Mars, bien qu’à un rythme lent », a déclaré Bishop.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont mené des expériences en laboratoire sur des mélanges de sulfates, de sels de chlorure, de minuscules particules de glace et de cendres volcaniques similaires au sol martien. Ils ont gelé et décongelé de tels mélanges aux types de basses températures que l’on trouve sur la planète rouge.

Les chercheurs ont découvert de minces couches d’eau boueuse formées à la surface des grains minéraux. Ils ont suggéré que ces films pourraient se dilater et se contracter avec le temps, entraînant des bouleversements et des contractions sous la surface martienne. Le vent et la poussière sur ces surfaces instables pourraient alors déclencher des glissements de terrain, produisant les lignes vues sur la planète rouge, a expliqué Bishop.

Les scientifiques ont noté qu’à l’avenir, des missions de surface sur Mars vers des sites récents de RSL pourraient aider à tester leur modèle. Ils ont détaillé leurs découvertes en ligne aujourd’hui (3 février) dans la revue Science Advances.

