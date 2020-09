Des traces de piste vieilles de 313 millions d’années trouvées dans le Grand Canyon

Il y a 313 millions d’années, une grande créature ressemblant à un lézard a rampé sur une dune de sable côtière dans ce qui est aujourd’hui le Grand Canyon. Quelque temps plus tard, une légère rosée a mouillé les pistes les cimentant en place, puis un sable soufflé par le vent les a enterrées, préservant les empreintes de pas de l’animal pendant des éternités.

Les paléontologues qui ont étudié la piste disent qu’il s’agit des plus anciennes traces de vertébrés enregistrées dans le parc national du Grand Canyon. Les tétrapodes, ou bêtes à quatre pattes, ont quitté cet ensemble de pistes, ainsi qu’un autre ensemble imprimé un peu plus tard dans le temps. La deuxième série d’empreintes de pas a été posée après l’accumulation de sable dans la première série, et les chercheurs ont déclaré que ces empreintes pouvaient appartenir à la même espèce.

Ces ancêtres des reptiles modernes vivaient dans le sable 250 millions d’années auparavant T. rex, et ils auraient marché avec une démarche très évoluée.

Allan Krill, un professeur de géologie norvégien, a découvert les traces imprimées pour la première fois en 2016 alors qu’il conduisait ses étudiants le long de Bright Angel Trail lors d’une excursion annuelle au Grand Canyon. Il a remarqué les empreintes fossilisées gravées dans un rocher tombé au pied d’un canyon sur le sentier. Krill a pris des photos des tirages et les a envoyées à Steve Rowland, un géologue qui accompagnait souvent le groupe norvégien lors de leurs voyages.

Rowland et son équipe ont déterminé que le rocher porteur de traces tombait d’une falaise voisine de la formation de Manakacha. « Nous avons pu déterminer qu’elle provenait de cette région parce que nous avons étudié la nature de la roche, des caractéristiques telles que sa couleur et sa taille de grain », a-t-il déclaré. Connaître l’origine de la roche a également permis aux chercheurs de dater les traces.

La taille des pistes suggère que les créatures auraient été à peu près de la taille d’un chuckwalla moderne, de 15 à 30 pouces (ou 40 à 80 centimètres) de long, ont déclaré les chercheurs.

Une démarche surprenante

Lorsque l’équipe de Rowland a examiné les pistes, ils ont trouvé deux caractéristiques surprenantes. «La première est qu’il s’agit des plus anciens amniotes connus vivant dans les dunes de sable», a déclaré le co-auteur de l’étude Steve Rowland, professeur émérite de géologie à l’Université du Nevada à Las Vegas. Les amniotes sont des animaux comme les oiseaux et les reptiles dont les œufs peuvent survivre hors de l’eau. Les espèces évoluées plus tôt telles que les poissons et les amphibiens doivent pondre leurs œufs dans l’eau. « Trouver ces traces d’amniote dans ce qui était une dune côtière signifie que ces ancêtres des reptiles modernes se sont adaptés à la terre presque dès qu’ils ont évolué », a déclaré Rowland.

« La deuxième chose surprenante est la disposition des empreintes de pas – ces pistes ont révélé une démarche à séquence latérale », a déclaré Rowland à Live Science. Si vous regardez votre chien ou votre chat de compagnie, en particulier lorsqu’il se déplace lentement, vous pourriez le voir utiliser une démarche à séquence latérale dans laquelle il bouge la jambe arrière droite suivie de la jambe avant droite, puis l’arrière gauche suivie. par l’avant gauche. Cette séquence est plus stable que l’autre type de démarche connu, appelé démarche à séquence diagonale, a déclaré Rowland. Les humains utilisent ce type de mouvement diagonal, balançant notre bras gauche vers l’avant de manière synchrone avec notre jambe droite, et vice versa. Les poissons utilisent également une séquence diagonale pour déplacer leurs nageoires.

Les animaux à quatre pattes peuvent utiliser les deux types de démarche. « Jusqu’à ce que nous ayons étudié ces pistes », a déclaré Rowland, « personne ne savait à quel point dans l’histoire des animaux la démarche à séquence latérale a été utilisée. Maintenant, nous savons qu’elle a été utilisée très tôt dans l’histoire des amniotes, 313 millions d’années. depuis. »

Spencer Lucas, un paléontologue au Musée d’histoire naturelle du Nouveau-Mexique qui n’a pas participé à cette étude, a applaudi le travail. La recherche actuelle, a-t-il dit, «documente une découverte importante: le plus ancien enregistrement des empreintes de pas de vertébrés tétrapodes dans une couche rocheuse éolienne (formée par le vent). Elle établit que les vertébrés vivaient dans des déserts des millions d’années plus tôt qu’on ne le savait auparavant. «

Les résultats ont été publiés le 19 août dans la revue PLOS One.

